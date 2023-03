Asfaltwerkzaamheden Harderwijkerweg Dieren

DIEREN – Vanaf maandag 13 maart tot en met vrijdag 17 maart vinden asfaltwerkzaamheden plaats aan de Harderwijkerweg in Dieren. Deze asfaltwerkzaamheden maken onderdeel uit van het project Groot Onderhoud Harderwijkerweg en vinden plaats vanaf het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot het kruispunt Harderwijkerweg-Rode Kruislaan.

De voorbereidende werkzaamheden starten vrijdag 10 maart 6.00 uur, vanaf het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot het kruispunt met de Harderwijkerweg-Geitenbergweg. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het frezen van de bestaande asfaltverharding.

Volledige wegafsluiting

Vanaf maandag 13 maart 6.00 tot en met vrijdag 17 maart 19.00 uur is de Harderwijkerweg afgesloten voor al het verkeer vanaf het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot het kruispunt Harderwijkerweg-Rode Kruislaan. Het kruispunt Harderwijkerweg-Geitenbergweg is hierbij vanaf maandag 13 maart vanaf 6.00 uur ook afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze afsluiting wordt de bestaande asfaltverharding verder gefreesd, wordt nieuw asfalt aangebracht, krijgen de twee kruispunten met verkeerslichten nieuwe detectielussen en komen er nieuwe putranden in weg. Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk om het wegvak volledig af te sluiten, omdat er groot materieel (vrachtauto’s, asfaltfrezen, asfaltmachines en walsen) wordt ingezet. Begin april wordt de asfaltverharding aangebracht op de Harderwijkerweg vanaf het kruispunt Rode Kruislaan tot aan de Beatrixlaan.

Bereikbaarheid

Fietsers worden omgeleid via de huidige omleidingsroutes. De bedrijven in het werkvak blijven bereikbaar met aanvullende maatregelen. De dorpen Dieren en Laag Soeren zijn onder andere bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348-N786 Burgemeester De Bruinstraat-Badhuislaan. Het is ook mogelijk om Dieren in en uit te rijden via de Harderwijkerweg ter hoogte van de spoorwegovergang (de traverse). Met name in de spitsuren kan er sprake zijn van een extra reistijd van 5 tot 10 minuten. De nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de gewijzigde bereikbaarheid.

Uitstel

Bij de asfaltwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het een lange tijd achter elkaar regent of als de temperaturen rondom of onder het vriespunt zijn. Asfalteren is dan niet verstandig, omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.