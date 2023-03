Annjoy Runners lopen op Ibiza voor KWF

RHEDEN – Vijftien leden van de Annjoy Runners vertrekken deze week naar Ibiza om deel te nemen aan de Ibiza Marathon. Drie van hen lopen 12 kilometer, de rest maakt zich op voor de halve marathon. Ze maken van de gelegenheid gebruik om geld op te halen voor het KWF.

Annjoy Runners is de loopgroep van Annjoy Sports, het sportbedrijf van Ann Kars uit Rheden. “Een paar jaar geleden heb ik het plan opgevat om elke twee jaar met de lopers die dat willen naar het buitenland te gaan voor een wedstrijd. In 2019 zijn we naar Lissabon geweest en dat was zó ontzettend leuk”, vertelt Ann. “Helaas is het daar vanwege corona tot nu toe bij gebleven, maar nu het weer kan, staan we te trappelen!” Bijna iedereen die in Lissabon meedeed is weer van de partij en hun enthousiasme heeft ook anderen aangestoken. Vijftien mannen en vrouwen staan op zaterdag 1 april aan de start op het Spaanse eiland.

De afgelopen maanden hebben de lopers hard gewerkt om naar Ibiza ’toe te trainen’. Door het volgen van trainingsschema’s zijn de lopers nu allemaal in optimale vorm. “Ja, iedereen is er helemaal klaar voor”, zegt Ann niet zonder trots.

KWF

Als we dan toch gaan lopen, kunnen we daar mooi een goed doel aan verbinden, bedacht één van de lopers. “Zij heeft haar moeder vroeg verloren aan kanker, dus besloten we geld op te halen voor het KWF”, vertelt Ann. “Iedere loper benadert zijn of haar eigen netwerk en dat loopt storm”, vertelt Ann. “We hadden een bescheiden doel gesteld van 500 euro, maar dat hadden we binnen een dag al behaald. We hebben het een aantal keer opgehoogd en inmiddels zitten we al op ruim 2500 euro.” Iedereen kan een donatie doen via acties.kwf.nl, gebruik de zoekfunctie om uit te komen bij Annjoy Running goes Ibiza.

Foto: Peter Kars