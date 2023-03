15 miljoen euro voor regio Arnhem-Nijmegen

REGIO – Het Rijk stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen. Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de grote en lastige opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit hard en is de vijfde metropoolregio van Nederland. Mede vanwege de gunstige ligging en aantrekkelijke omgeving groeit de regio de komende decennia nog verder door. De geplande groei zorgt voor veel fysieke en sociale uitdagingen. Om de hele regio op een gezonde en groene manier te laten groeien, zet de Regio Deal ook in op het verbeteren van de welvaart voor inwoners in wijken en dorpen waar dit al jaren afneemt. Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio, is verheugd over de bijdrage van het Rijk. “We hadden uiteraard op een grotere bijdrage gehoopt, maar we zijn blij met de erkenning en de start van 15 miljoen. We gaan in gesprek met het Rijk om te kijken naar andere financieringsmogelijkheden.”

Regio Deal Gezonde groene groei

De Regio Deal is gericht op een gezonde groene groei door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken. Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen: “Het goede leven van alle inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen staat voorop. Het goed en gezond kunnen wonen, werken, leren en leven verdient meer aandacht. Hiermee kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Samenwerken loont

“Samenwerken loont”, aldus Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland. “Regio en Rijk werken samen om opgaven aan te pakken, die alleen door middel van samenwerking kunnen worden opgelost. Wij feliciteren de regio Arnhem-Nijmegen met deze Regio Deal.” Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie leggen zelf ook minimaal 15 miljoen euro in. De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt door het Rijk, in samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en de projectpartners. De verwachting is dat de uitwerking in juli gereed is en dat de Regio Deal Arnhem-Nijmegen op dat moment formeel ondertekend kan worden.