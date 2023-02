Vrijwilligers voor de Luisterlijn gezocht in Stedendriehoek

REGIO – Meer dan ooit wordt er contact gezocht met de Luisterlijn. Dag en nacht bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen met pijn, verdriet en zorgen. Binnenkort start er een training voor nieuwe vrijwilligers in de Stedendriehoek. De Luisterlijn zoekt mensen die hieraan mee willen doen. Want nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig.

Het aantal oproepen bij de Luisterlijn blijft onverminderd hoog. In 2021 voerden vrijwilligers meer dan 350.000 gesprekken, via telefoon en chat. Eenzaamheid is vaak een reden waarom mensen contact opnemen. Om alle oproepen te kunnen beantwoorden, zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Zij krijgen hiervoor een professionele training en begeleiding. Vrijwilligers bij de Luisterlijn zien het als een groot pluspunt dat ze zelf hun diensten kunnen inplannen en deze vanuit huis kunnen doen.

Geen saai werk

Vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn is niet gemakkelijk, maar zeker ook niet saai. Ieder gesprek is anders, vertelt Joke, een van de vrijwilligers: “Als ik dienst heb, is het elke keer weer een verrassing waar mensen graag over willen praten. Soms voelt iemand zich erg eenzaam, of er is ruzie binnen de familie. Maar het kan ook gaan over een nieuwe jurk. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een luisterend oor of een goed gesprek. We hebben tijd en aandacht voor het verhaal van de ander. Je loopt als het ware even met elkaar op en door erover te praten, komen mensen vaak tot nieuwe inzichten. Dat is zo mooi, daar geniet ik iedere keer weer van!”

Aanmelden als vrijwilliger

De Luisterlijn maakt graag in januari en februari kennis met nieuwe vrijwilligers. Daarna start op vrijdag 3 maart de training. Hierin staan gespreks- en luistervaardigheden centraal. Op deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk staat meer informatie en kunnen vrijwilligers zich aanmelden.

De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland die het hele jaar door 24/7 een luisterend oor biedt. Vanuit verschillende locaties in het land voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 350.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon en chat. Door te luisteren helpen zij mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De vrijwilligers krijgen een professionele training en worden doorlopend begeleid.