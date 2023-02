Tom Oortwijn behaalt zilver op NK judo

RHEDEN – De 15-jarige Tom Oortwijn uit Rheden heeft een zilveren medaille behaald op het NK Judo voor judoka’s onder de 18 jaar. Een hele prestatie, omdat hij één van de jongsten in zijn leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar was.

Het NK Judo voor judoka’s onder de 18 jaar vond plaats op zaterdag 11 februari in Den Haag. Van tevoren had Tom niet kunnen bedenken dat hij met een medaille naar huis zou gaan. “Ik vond het spannend, maar tegelijkertijd ging ik heel open de wedstrijd in. Nadat ik de eerste twee wedstrijden had gewonnen, kwam een bepaalde ontlading vrij en was ik veel meer ontspannen.”

De derde wedstrijd was tegen de nummer 2 van vorig jaar en daarin werd volgens Tom ‘flink geknokt’, maar hij heeft wel gewonnen. In de halve finale trof Tom een tegenstander waar hij eerder al eens van had verloren. Maar deze keer won hij en hierdoor was hij al verzekerd van een podiumplek. De finale was tegen de nummer 1 van vorig jaar en ook dit jaar bleek deze onverslaanbaar. Maar de tweede plek was in ieder geval voor Tom.

Carrière

Tom traint al van jongs af aan. Op 6-jarige leeftijd wilde hij graag een sport beoefenen. Zijn ouders vonden het een goed plan dat het een sport zou worden waar hij zijn energie in kwijt kon, want dat had Tom behoorlijk nodig. Samen met drie andere jongens ging Tom voor een proefles naar het net opgerichte judo van WIK Rheden, met als trainer Marvin de la Croes, oud-wereldkampioen bij de jeugd. “Ik had vanaf het begin een goede klik met hem en ik vond zijn manier van trainen erg leuk. In de jaren die volgden, werd de groep groter waardoor ik tegen veel verschillende leerlingen heb kunnen oefenen,” aldus Tom. Ook kreeg hij de uitnodiging om extra te trainen op Papendal, waardoor hij als 8-jarige al tussen de 13-jarige en oudere judoka’s stond. Na vijf jaar in Rheden getraind te hebben, kwam De La Croes tot de conclusie dat Tom de club was ontgroeid. En zo kwam hij op 11-jarige leeftijd terecht bij de oud-trainer van De La Croes, bij Budo Sport Arnhem.

Veel trainen

Buiten de reguliere trainingen om heeft Tom vaak extra getraind. Door de hulp vanuit zijn coach kon Tom naar het Regionale Training Centrum in Nijmegen, om zo extra te trainen voor de distriktskampioenschappen onder de 15 jaar. Hier werd Tom 2e en behaalde hij een ticket voor het Nederlands kampioenschap. Hier behaalde hij in oktober 2021 een bronzen medaille in de leeftijdscategorie onder 15 jaar en nu in februari een zilveren medaille in de leeftijdscategorie onder 18 jaar. En dat is een hele prestatie, omdat er in zijn gewichtsklasse (-81 kilogram) de top vier judoka’s vanuit alle zeven regio’s van Nederland meedoen. Tom wordt deze week 16 jaar en is de één van de jongere deelnemers in zijn leeftijdscategorie.

Verrassing tijdens huldiging

Het behalen van een podiumplek wordt altijd gevierd en besproken bij de judo club, dus ook de wedstrijden van Tom werd uitgebreid nabesproken met een stuk taart erbij. De coach besprak hoe de wedstrijden waren gegaan en wat er allemaal goed ging. Maar dat was niet het enige. Tijdens deze huldiging werd Tom uitgenodigd om mee te doen aan het Masters Bremen in maart, een internationaal judotoernooi met judoka’s uit allerlei verschillende landen. Ook is de kans groot dat hij naar de European Cadet Cup mag. Twee belangrijke kampioenschappen binnen de judowereld, waar Tom hard voor zal moeten trainen.

Drukke weken

Tom combineert het trainen met zijn opleiding aan Het Rhedens in Rozendaal, een vriendin en het sociale contact met zijn vrienden. “Op dit moment is het eigenlijk wel goed te combineren met elkaar. Wel maak ik lange dagen en gaat de wekker soms net wat te vroeg. Maar mijn ouders hoeven niet te vragen of ik mijn huiswerk nog moet maken, of moet leren voor een toets, dat red ik allemaal zelf wel.”

Zijn ouders beamen dit en zijn vooral heel erg trots trots. “Het zijn prachtige prestaties op zo’n jonge leeftijd en wij vinden dit heel bijzonder. Als kind wilde Tom al liever naar een judotraining of wedstrijd dan naar bijvoorbeeld een kinderfeestje. Dat hij nu op deze leeftijd alles zo goed kan combineren is alleen maar heel erg fijn.”

Vanaf deze week gaat Tom van drie keer per week trainen, naar vier keer per week. Hij is namelijk benaderd door de Judo Bond Nederland om elke woensdag in Utrecht te komen trainen. De kans is groot dat we nog meer over Tom Oortwijn gaan horen.

Foto: Tom Oortwijn met de zilveren medaille op het NK Judo