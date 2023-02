Subsidie voor Gelderse jeugdpodiumkunsten

REGIO – Alle kinderen in Gelderland moeten volgens de provincie de kans hebben om een muziek-, theater-, of dansvoorstelling te bezoeken. Daarom biedt provincie Gelderland een nieuwe subsidieregeling aan voor jeugdpodiumkunsten.

Provincie Gelderland zet zich in voor een cultureel aanbod voor iedereen. Met de nieuwe subsidieregeling jeugdpodiumkunsten wil de provincie stimuleren dat kinderen tot 18 jaar uit alle hoeken van Gelderland een voorstelling van hun keuze kunnen bezoeken. Daarbij gaat het om een breed aanbod van muziek-, theater- en dansvoorstellingen.

Met de regeling zet Provincie Gelderland in op het vergroten van de verscheidenheid van aanbod jeugdpodiumkunsten en ook de regionale spreiding binnen de provincie. Daarnaast wil ze talentontwikkeling van de makers en vernieuwing van het aanbod in Gelderland stimuleren. Dit geeft startend of gevestigd talent de kans om zich (verder) te ontwikkelen voor de specifieke doelgroep van jeugdpodiumkunsten. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld binnen het Netwerk Jeugdpodiumkunsten Gelderland. “Muziek-, theater- en dansvoorstellingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet het niet uitmaken waar je in de provincie woont en of je voldoende te besteden hebt: elk kind moet toegang hebben tot cultuur en daar willen we op deze manier aan bijdragen”, aldus gedeputeerde Peter Drenth.

Aanmelden

Voor de nieuwe subsidie is komend jaar een totaalbedrag van 538.000 euro beschikbaar. Aanvragers kunnen maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 75.000 euro ontvangen. Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanmeldformulier is te vinden op gelderland.nl/subsidies/jeugdpodiumkunsten.