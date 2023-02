Sterke vrouwen centraal op Dag van het Jodendom

DIEREN – Sinds 2008 organiseren de Raad van Kerken Veluwezoom en de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland te Dieren jaarlijks een manifestatie in het kader van De Dag van het Jodendom. Deze dag is bedoeld voor joden en christenen om elkaar beter te leren kennen, waarderen en er te zijn voor elkaar. Het draagt bij aan het onderhouden van vriendschappelijke banden. Deze keer nodigde de Liberaal Joodse Gemeente daarom leden van plaatselijke kerken uit om deel te nemen aan de dienst van sabbat op zaterdagmorgen 18 februari in de Dierense synagoge.

Onder de aanwezigen waren leden van de Protestantse gemeentes en de Katholieke St. Eusebiusparochie. Ook waren er zusters van de Trapistinnen Abdij Koningoord in Arnhem. Rabbinaal voorganger Mischa Schrijver had Mgr. Drs. Herman Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, uitgenodigd om na de sabbatdienst een woord te spreken. Mgr. Woorts benadrukte het doel van deze dag: de banden tussen Joden en Christenen te versterken. Men wil daarnaast ook ‘leren van onze Joodse broeders en zusters’, aldus Mgr. Woorts.

Het landelijke thema van De Dag van het Jodendom was ‘sterke vrouwen in joodse en katholieke, christelijke wereld’. Hierbij ging het om vrouwen die, met alle verantwoordelijkheden en onzekerheden in hun leven, vast blijven houden aan het geloof in God en die ook tegen de stroom in durven te gaan. Zo vertelde Mr. Manja Pach, verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente, over Etty Hillesum. Zij kwam in 1943 om in Polen en is wereldberoemd door haar dagboeken ‘Het verstoorde leven’ en ‘Het denkende hart van de barak’. Etty Hillesum leefde zich erg in in haar medemensen, ook tijdens gevangenschap, en had een geheel open blik op God, de mens en de wereld. Manja Pach vertelde ook over haar als een vrouw, die zich verbonden voelde met het Joodse volk. Ze keek om God te vinden niet zozeer naar boven, maar liever naar binnen, naar het binnenste van elke mens.

Drs. Corrie Koot, emeritus-pastor van St. Eusebiusparochie, sprak over minister Marga Klompé, die in 1986 overleed. Ze is bekend vanwege haar grote rol in het verzet in samenwerking met Kardinaal de Jong in de Tweede Wereldoorlog. Ze was namens de KVP de eerste vrouwelijke minister in Nederland en vervolgens een zeer belangrijke grondlegger van de verzorgingsstaat. Als minister ontwierp ze de Algemene Bijstandswet, de zogenoemde ’Wet van Klompé’, de belangrijkste wet die de onafhankelijke positie van vrouwen regelde. Ze deed ook baanbrekend werk in het belang van de mensen aan de onderkant van de maatschappij en was van mening dat financiële steun geen gunst is, maar een recht. De inspiratie voor haar sociale opstelling haalde ze uit haar katholieke levensovertuiging.

Na afloop van De Dag van het Jodendom bracht Mgr. Woorts nog een bezoek aan de Hof te Dieren. Op dit normaliter niet toegankelijke terrein staat het monument voor Theodorus Dobbe, verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Dobbe is op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, geëxecuteerd door de Duitsers. Hij liep in een hinderlaag in Arnhem toen hij een verrader van Joden wilde uitschakelen. Theo Dobbe was actief in het verzet vanaf de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog.