Spannende simultaanwedstrijd tegen Hans Böhm

DIEREN – Op zaterdag 4 februari konden schakers het in een simultaanwedstrijd opnemen tegen Internationaal Meester Hans Böhm. Hij bracht Dieren een bezoek ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de Dierense Schaakvereniging Theothorne.

Hans Böhm is een doorgewinterde schaker en heeft vaak meegedaan aan het Open Nederlands Kampioenschap Schaken, dat jaarlijks in Dieren wordt gehouden. Sinds 1975 is hij Internationaal Meester met een FIDE-rating van ruim 2300 punten. Daarnaast is Hans presentator, schrijver/journalist bij onder andere de Telegraaf en heeft hij maar liefst twintig schaakboeken geschreven. Ook is hij bekend van radio en TV door een eigen schaakprogramma in het verleden en nog steeds als verslaggever van schaaktoernooien.

Jeugdschaken

Wethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden opende de feestelijke middag met een korte speech. Volgens Ter Hoeven is er geen twijfel over mogelijk: schaken is een sport. Dieren is op nationaal niveau al heel lang met de schaaksport verbonden en wat betreft de wethouder mag Dieren ook internationaal een grotere bekendheid krijgen. “Wie weet wordt Wijk aan Zee, waar nu Tata Steel Chess plaatsvindt, wel ooit voor Dieren ingeruild” aldus de wethouder.

Voorzitter Wilma Dufrenne van de schaakvereniging sprak ook nog enkele woorden, waarna de simultaanwedstrijd voor de kinderen van start ging. De wethouder deed de eerste zet aan één van de twaalf borden van de jeugdschakers. Een uur lang bleven de kinderen rustig en geconcentreerd en zij probeerden allemaal van Böhm te winnen. Tijdens de partij gaf hij de jonge spelers tips, zoals bijvoorbeeld om goed na te denken over een andere zet. Na afloop merkte Böhm grappend op dat het wel bijzonder was dat een leraar alle kinderen zo stil kreeg. Niemand kon Hans verslaan, maar Ceder Koppelaar en Rick Boerman boden volgens hem de meeste weerstand. Alle jeugdspelers ontvingen een herinneringsmedaille.

Zes remises

Later op de middag startte een simultaan voor volwassenen, waar totaal twintig deelnemers aan meededen. Net als bij de jeugd deden de volwassen schakers ook hun uiterste best om van Böhm te winnen. Zij gaven behoorlijk tegenspel, waardoor de wedstrijd veel langer duurde dan gepland. Pas na 2,5 uur werd de eerste partij in een remise, gelijkspel, besloten. Daarna volgden nog vijf remises. Uiteindelijk heeft Böhm veertien partijen gewonnen en waren er zes remises.

Alle aanwezigen genoten zichtbaar van het jeugdsimultaan en het simultaan voor volwassenen. Er waren veel geïnteresseerden op af gekomen. Na afloop ontvingen alle remisespelers een schaakboek van Hans en memoreerde hij na afloop nog enkele partijen, de welverdiende remises en de geschiedenis van het schaakspel. Ook kwam nog ter sprake dat er weinig vrouwen zijn die schaken. De Dierense schaakvereniging hoopt een volgend lustrum met meerdere vrouwelijke deelnemers te vieren. De middag werd mede mogelijk gemaakt door sponsor Reusink van Cultureel Centrum Theothorne.

Foto: Christa Heine

Foto bijschrift: Van links naar rechts: wethouder Ronald ter Hoeven, Hans Böhm en Wilma Dufrenne