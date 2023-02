SBU blijft vechten tegen megastal Ellecom

ELLECOM – Het bestuur van de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap (SBU) in Ellecom maakt zich op voor een volgende gang naar de rechter. Hoewel gemeente en provincie al akkoord zijn gegaan met een zogenoemde megastal aan de Eikenstraat in Ellecom, hoopt de stichting nog steeds de bouw tegen te kunnen houden.

Aan de Eikenstraat in Ellecom, op landgoed Middachten, moet een boerenbedrijf komen voor in totaal 468 koeien. Dit zal dan in de plaats komen van twee andere, bestaande veehouderijen in het gebied. In 2015 verleende de provincie Gelderland al een vergunning binnen de Natuurbeschermingswet (Nbw). De gemeenteraad ging in 2017 akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan. Een procedure tot aan de Raad van State door de SBU kon hier geen verandering in brengen. Het lijkt een uitgemaakte zaak, maar de stichting geeft de strijd niet op. “We zijn nu vijf jaar verder sinds de gemeenteraad akkoord ging en in die tijd is er zoveel gebeurd op het gebied van bijvoorbeeld stikstofregels, bescherming van natuurgebieden én publieke opinie”, zegt Ton van Rheenen namens het bestuur van SBU. “Ik denk dat de gemeenteraad nu een heel ander besluit zou nemen.”

Om aandacht te vragen voor de kwestie, heeft SBU alle fracties van de Rhedense raad aangeschreven. “Ik snap wel dat zij niet direct iets aan de situatie kunnen veranderen, maar zij kunnen wel in verzet komen bij de provincie.”

Vergunning intrekken

SBU heeft de provincie verzocht de verleende natuurvergunning in te trekken. Ten eerste omdat de destijds gebruikte calculaties volgens Van Rheenen niet zorgvuldig genoeg zijn uitgevoerd. “Met een oud programma is berekend wat voor gevolgen een megastal zou hebben op gebied van uitstoot en neerslag van ammoniak in de natuurgebieden. Als je nu, met een nieuw programma, met dezelfde waardes gaat rekenen, levert dat heel andere uitkomsten op.”

Daarnaast klopt de vergelijking tussen de huidige en de toekomstige situatie niet, zegt Van Rheenen. “Er lopen nu amper koeien in het gebied. De uitstoot die geproduceerd wordt, is dus niet ter vervanging van iets dat er al is, maar komt er volledig bovenop.”

Er ligt inmiddels een voorlopig besluit op het verzoek van SBU, de provincie is niet voornemens de vergunning in te trekken. Van Rheenen verwacht het definitieve besluit binnenkort en maakt zich op voor verdere actie. “Dan stappen we naar de rechter.”