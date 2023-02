‘Samen zijn we Doesburg’, een ode aan vrijwilligers

DOESBURG – Dinsdagavond 7 februari waren in jongerencentrum 0313 in Doesburg ruim tachtig genodigden getuige van de geboorte van een nieuw Doesburgs boek, getiteld ‘Samen zijn we Doesburg’. Een boek dat met name geschreven is als geschenk voor de vrijwilliger van de maand en een eerbetoon wil zijn aan de vele vrijwilligers die deze mooie stad rijk is.

De aanwezigen, die allen op een of andere manier hun medewerking verleenden aan de verhalen in het boek, waren benieuwd naar wat het projectteam ervan gemaakt had. In haar welkomstwoord stelde Truus van der Wouden, lid van het Projectteam, de rest van de leden voor en vertelde ze kort over de totstandkoming van het boek. Daarna overhandigde zij het eerste exemplaar aan Sas de Jeu, coördinator van de Buurtacademie en 0313. Zij nam het met dank aan en overhandigde vervolgens een exemplaar aan Rob Gossink, de wethouder van de gemeente Doesburg met het vrijwilligerswerk in zijn portefeuille. Daarna kregen alle aanwezigen als dank voor hun medewerking een exemplaar uitgereikt van ‘Samen zijn we Doesburg’.

Dat het team trots mag zijn op dit boek bleek wel uit de enthousiaste reacties van het publiek. Onder het genot van door 0313 voortreffelijk verzorgde consumpties en hapjes, wezen de aanwezigen elkaar op foto’s en verhalen. ‘Samen zijn we Doesburg’ is een veelzijdig boek met gedichten over de IJssel van Marion Steur, verhalen over de stad en haar kleurrijke inwoners, aangevuld met verhalen van diverse vrijwilligersorganisaties, waaronder Het Hanzefeest, Doesburg en Oranje, Museum de Roode Toren, de brandweer, Speeltuinvereniging Kindervreugd en nog vele, vele anderen.

Het Team Levensboeken Doesburg, dat al tien jaar ervaring heeft met het schrijven van levensboeken voor inwoners en ook de boeken ‘Kleurrijke verhalen’ en ‘Vrijheid niet vanzelfsprekend’ schreef, vroeg nog enkele anderen om mee te werken aan het boek. Het boek waar de makers met goede reden trots op zijn, maar dat niet tot stand had kunnen komen zonder de steun van hoofdsponsor De Gestichten Doesburg, de Buurtacademie en de gemeente Doesburg.

Foto: Hanny ten Dolle