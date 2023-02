Retrospectief: Lossen van vaten alcohol

Deze week een plaatje uit Dieren, gemaakt bij het NS-station, ter hoogte van het seinhuis aan de Wilhelminaweg. Op deze foto uit 1947 zien we het transport van moutwijn, een grondstof voor jenever, brandewijn en likeur, dat in Schiedam werd ingekocht door de Dierense Commanditaire Vennootschap R.W. Sevenstern & Zoon. Dat bedrijf was gevestigd in de hoek Hogestraat, Hoflaan en Lagestraat en bracht een keur aan jenevers en likeuren op de markt.

De moutwijn die op deze foto wordt gelost, had een alcoholpercentage van 46,5 procent en ook in die tijd was de overheid er al als de kippen bij om daar belasting of accijns over te heffen. Overigens had Sevenstern in het verleden ook zelf moutwijn gestook, in een pand aan de Noorderstraat in Dieren. Maar later, en dus ook in 1947, werd de alcoholhoudende basis ingekocht. Helemaal rechts op de foto staat dan ook de commies Puik, inspecteur der belastingen en accijnzen. Hij hield nauwgezet bij hoeveel er binnenkwam en later werd verkocht. De andere mensen op de foto zijn de heren Rijzenbroek, Reuterink, een onbekende man en Mary Sevenstern, de dochter van toenmalige directeur-eigenaar Rein Sevenstern.

De foto is zoals gezegd gemaakt op het NS-station in Dieren. Links op de achtergrond is nog een stukje van de Gazelle-fabriek te zien. De vaten werden gelost vanuit goederenwagons en daarna overgebracht naar de opslag aan de Lagestraat, het zogenaamde entrepot. De bewerking, het een eigen smaak geven van de jenever, brandewijn en likeur, gebeurde in de distilleerderij aan de Hoflaan. En daar vond het proces plaats waarmee Sevenstern naam en faam maakte, want pas dan werd er smaak en karakter aan de drank gegeven. Een ‘brandewientje met suker’ was in die tijd een populaire borrel, maar ook de jenever en de verschillende likeuren – in die tijd typische maar behoorlijk koppige vrouwendrankjes – droegen bij aan de goede reputatie van het Dierense bedrijf.

Sevenstern bestond tussen 1820 en 1967 en was zoals gezegd op verschillende plekken in Dieren gevestigd. Na 1967 verhuisde het bedrijf na een fusie met Mispelblom naar Zutphen, het merk verdween van de markt.