Retrospectief: De blikfabriek in Doesburg

Het was in de historie van Doesburg één van de meest toonaangevende bedrijven: Verenigde BlikFabrieken, ofwel: Verblifa. In de jaren 70 was het de grootste werkgever van de stad. Helaas is het bedrijf na verschillende fusies in 2010 en na 77 jaren van activiteit in Doesburg gesloten. In de blikfabriek is tegenwoordig Hubo gevestigd.

De NV Verenigde Blikfabrieken kwam tot stand in 1912 uit een fusie tussen de firma Verwer met fabrieken in Krommenie en Utrecht en de firma Woud en Schaap met fabrieken in Krommenie, Weesp en Amsterdam. In latere jaren voegden andere bedrijven zich bij de NV en in 1950 sloot ook Doesburg zich aan. Voordat in Doesburg producten van blik werden vervaardigd, was daar al activiteit in de ijzersector, zoals reclameplaten, kwatta-automaten, brievenbussen, beplating voor benzinepompen, kachels en divers materiaal voor het leger, waaronder helmen.

Vanaf 1961 begon in Doesburg de blikproductie en verdween de ijzersector. Al wat maar mogelijk was, werd vervaardigd uit blik. Doesburg ontwikkelde een specialiteit in het dieptrekken van blik. Zo werd de spuitbus uit één stuk plaat getrokken met opeenvolgende bewerkingen in een meerslagenpers en werden in één klap visblikjes gestampt.

In maart 1965 vond een fusie plaats tussen Verblifa en Thomassen & Drijver uit Deventer en wordt de naam Thomassen & Drijver – Verblifa. Hierbij sloten de fabrieken Oudenbosch en Verblifa Delft en de productie van die plaats kwam deels naar Doesburg. In 1969 sloten nog meer vestigingen en kreeg Doesburg de productie van sigarendozen en luxe trommels en die van vierkante en rechthoekige bussen erbij. In de jaren 70 startte men met het maken van deksels voor glazen potten, onder andere voor Hak. Het was in die periode dat het bedrijf zo’n vierhonderd werknemers in dienst had, die werkten in vijfploegendienst.

Het bleek achteraf het hoogtepunt. Eind jaren 80 veranderde veel en bij reorganisaties sloten verschillende afdelingen. In 1997 werd het bedrijf opgesplitst en geïntegreerd in het metaalverpakkingsconcern Impress Group BV, waarbij voor Doesburg alleen de sigarendozenproductie overbleef. Gebouwen worden verkocht aan Rotra. Toen de productie in 2010 naar Deventer werd verplaatst, kwam er een einde aan de ‘blikfabriek’.