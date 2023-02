Regionale samenwerking voor een betere woningmarkt

REGIO – De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. Daarmee leveren de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie en Rijk hun bijdrage aan een beter functionerende woningmarkt. Naast afspraken over voldoende woningen, maakten de partners afspraken over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen. Met deze Woondeal 2.0 wordt de samenwerking voortgezet.

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Mede daarom is er een minister voor Volkshuisvesting gekomen. Deze ontwikkeling vroeg om het vernieuwen van lopende afspraken.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor zogenoemde aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30 procent sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35 tot 40 procent van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot 1.000 euro of koopwoning tot 355.000 euro. Daarmee krijgen jonge starters een kans.

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Echter, de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. Bijvoorbeeld bestaande woningen beter te benutten via splitsen of delen. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen.

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren. De aankomende weken vindt in gemeenten en bij de provincie de besluitvorming over de Woondeal 2.0 plaats. Een officieel tekenmoment door alle partners in aanwezigheid van minister De Jonge staat gepland rond 8 maart.