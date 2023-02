Praten over sextortion in een escaperoom

DIEREN – Op woensdag 15 februari stond de informatieve escaperoom ‘Bl@ckmail’ van de politie bij Het Rhedens in Dieren. En dit is geen gewone escaperoom. In groepjes van vier kregen leerlingen twintig minuten de tijd om te voorkomen dat de naaktfoto’s van een fictieve medeleerling online zouden komen.

“Marije, ik heb je account gehackt en nu heb ik een paar pikante foto’s van jou. In deze mail stuur ik je alvast een voorproefje. Wil je niet dat deze foto’s online komen, dan wil ik dat je mij betaalt in Bitcoins. Doe je dit niet, dan lek ik alle foto’s online en stuur ik ze naar jouw ouders en vrienden.” Zo begon de escaperoom, onder leiding van twee politieagenten. In groepjes van vier zijn alle leerlingen uit het eerste en tweede jaar van Het Rhedens in Dieren de bus in geweest.

Sextortion

De escaperoom is ontwikkeld door Politie Amsterdam en stond eenmalig in Dieren. Het doel van de escaperoom is om jongeren cyberbewust te maken en het gesprek rond cybercrime en sextortion aan te gaan. Bij sextortion wordt iemand afgeperst met het gebruik van naaktfoto’s, filmpjes of webcammateriaal. Vooral bij jongeren tussen de 13 en 25 jaar komt dit veel voor. Wijkagent Quinsy Tazelaar, werkzaam in Dieren, Spankeren en Laag-Soeren, vertelt: “Binnen de politie van Oost-Nederland krijgen wij zo’n 250 aangiftes per half jaar binnen. Het aantal daadwerkelijke slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Veel slachtoffers doen geen aangifte uit schaamte. Laatst waren er in een week tijd vijf foto’s verspreid hier op Het Rhedens. Dat is heel veel.”

Gesprek na afloop

In het spel komen verschillende aspecten van cybercrime terug. Nadat de leerlingen uit de escaperoom waren, vond een gesprek met de agenten plaats. In dit gesprek lag de focus op preventie en online veiligheid, maar werd ook gesproken over schaamte en wat leerlingen kunnen doen als zij zelf slachtoffer zijn geworden. Volgens Esther Hillen, ondersteuningscoördinator bij het Rhedens Dieren en Rozendaal, zet de escaperoom de leerlingen aan het denken. “Groepsdruk is iets waar elke leerling mee te maken krijgt, of dit nu thuis of op school is. Door het inzetten van de bus hopen wij leerlingen bewuster te maken van hun gedrag. Ook krijgen leerlingen jaarlijks een presentatie waarin wij dieper ingaan op hun social media-gedrag.” Tazelaar voegt hieraan toe: “De gevolgen van het verspreiden van naaktfoto’s zijn enorm. Als wij door middel van deze escaperoom al één iemand bewuster kunnen maken van de gevolgen, is het toch één iemand.”