Ouwe Jansenpad weer als nieuw

EERBEEK – Er waren de laatste jaren veel klachten over het fietspad tussen de Loenermark en de zandweg langs het Nationaal Park Veluwezoom in Eerbeek. Het Ouwe Jansenpad in Eerbeek, genoemd naar Jan Jansen, was in zeer slechte staat en moeilijk te berijden. Onlangs heeft het druk bereden pad een forse opknapbeurt gehad en het betonnen pad oogt weer als nieuw.

Het Ouwe Jansenpad is het fietspad tussen de Zilvense heide in Loenen naar de Imboschweg in Eerbeek. Het heeft een lengte van 764 meter. Het pad is op 27 april 1989 genoemd naar Jan Jansen. Op die datum werd Jan Jansen, nestor van loopgroep De Ruijter Lopers, 50 jaar. Jan Jansen wilde nooit in de belangstelling staan en dus geen Abraham in zijn tuin. De ‘jongens’ bedachten toen een eigen pad in het bos, waar hij zo vaak doorheen rende.

Door de jaren heen kreeg het pad steeds meer bekendheid. Officieel kreeg het fietspad na 15 jaar de naam ‘Eerbeekse Veldpad’. Toch kent iedereen het Ouwe Jansenpad.

Overigens klinken er ook regelmatig klachten over het smalle fietspad langs de Imboschweg richting Eerbeek, waar men uitkomt vanaf het Ouwe Jansenpad. Het is erg gevaarlijk als fietsers elkaar uit tegengestelde richting tegenkomen, er is weinig ruimte om elkaar te passeren. Bovendien ligt het pad wat verhoogd. Er hebben zich al diverse valpartijen voorgedaan.

Foto: Martien Kobussen