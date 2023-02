Nieuwe afdelingsvoorzitter SP Rheden

GEM. RHEDEN – Robert Beuseker is de nieuwe afdelingsvoorzitter van SP Rheden. Hij neemt het stokje over van Tamara Koppelaar.

Koppelaar heeft een half jaar geleden aangegeven te willen stoppen. Zij heeft zich ruim twintig jaar ingezet voor de SP. Eerst in Sliedrecht en vanaf 2010 is zij afdelingsvoorzitter in Rheden. “Samen met veel andere SP-ers heb ik mooie dingen kunnen doen. De acties tegen WorkFast, acties voor betere huishoudelijke hulp en voor de sociale werkvoorziening, de schuldhulpverlening, tegen de megastal en zoveel meer.”

Koppelaar kiest ervoor om op dit moment te stoppen omdat er een nieuwe groep enthousiaste leden en bestuursleden is opgestaan. Ze meldt dat er veel nieuwe plannen zijn en de medewerkers zijn voornemens de afdeling verder te versterken. “Ik kijk met veel vertrouwen naar onze actieve afdeling en neem met een gerust hart afscheid”, zegt ze.

Ook Maaike de Klerck is gestopt als bestuurslid van de afdeling. Zij was sinds 2016 bestuurslid en zal zich actief blijven inzetten voor de afdeling.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SP Rheden op donderdag 16 februari is een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Jeroen Kuijpers, Adry van der Velden en Robert Beuseker hadden zich wederom verkiesbaar gesteld en blijven actief in het bestuur. Robert Beuseker is verkozen tot afdelingsvoorzitter. Hij vertelt: “Ik ben de afgelopen maanden uitstekend ingewerkt en ik heb veel zin om samen met de andere bestuursleden en al die actieve leden verder te bouwen aan onze afdeling. Ik heb al diverse activiteiten opgepakt en samen met andere leden al mooie dingen gedaan, zoals onze wooncampagne.” Nieuwe gezichten binnen het bestuur zijn Hein Hendriks en Tijn Boissevain.