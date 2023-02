Nieuw boek Frank de Zanger gepubliceerd

DOESBURG – Uitgeverij Tournesol uit Doesburg heeft het nieuwe boek van auteur Frank de Zanger gepubliceerd met titel ‘ms Zeepaard’. Het is een spannend boek, dat inzicht geeft in het reilen en zeilen op een cruiseschip en dat laat zien hoe makkelijk het geheel uit de hand kan lopen op zo’n varend vakantieparadijs.

Motorschip Zeepaard ligt klaar voor vertrek voor een cruise van California naar Hawaii. Passagiers van verschillend pluimage komen aan boord. Zij nestelen zich in luxe suites of eenvoudige hutten. Tijdens de cruise op de zonovergoten Stille Oceaan is het aangenaam aan boord. Iedereen vermaakt zich in de luxe restaurants, op de zonnedekken, aan het zwembad, in de bioscoop, in het casino, in de bars en in de nachtclub. Er is glamour aan boord en dat is wat de passagiers willen. Julian, de Environmental Officer, die een moeilijke positie heeft aan boord, maakt de lezer wegwijs op het schip en introduceert de spelers in het verhaal.

De rust tijdens de idyllische cruise wordt verstoord. Eerst door milieuactivisten, maar daar blijft het niet bij. Politiek komt om de hoek kijken. Het is de vraag of deze cruise nog te redden valt. Er is veel spitsvondigheid nodig om de ontwikkelingen op het schip de baas te blijven. De kapitein en een handvol officieren bedenken oplossingen, maar die blijken niet toereikend te zijn. Als de heren en dames van de staf het niet meer zien zitten, verschijnt er vanuit onverwachte hoek een buitenstaander die met een verrassend plan komt. Het is het jaar 2008 waarin deze zonderlinge gebeurtenissen zich op cruiseschip Zeepaard afspelen, maar er duikt een actueel element op.

Het verhaal berust op fictie, maar de schrijver heeft ook zijn ervaringen gebruikt, die hij heeft opgedaan tijdens zijn werk als Environmental Officer bij de Holland America Line. Het boek met ISBN 9789082078435, is te verkrijgen bij de boekhandel en bekende webshops en kost 19,90 euro. Uitgeverij Tournesol is aangesloten bij Centraal Boekhuis en heeft zich gevestigd in Doesburg.

frankdezanger.com

tournesol.nl