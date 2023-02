Naaiatelier Kieskleurig Rheden zoekt vrijwilligers

RHEDEN – Dinsdagmiddag 28 februari wordt in Rheden een nieuwe locatie van Naaiatelier Kieskleurig geopend. Anderstaligen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere belangstellen zijn elke week welkom. Wel zijn er nog vrijwilligers nodig om de groep op te kunnen starten.

Naaiatelier Kieskleurig draait al jaren met succes in Doesburg en is vorig jaar ook van start gegaan in Dieren. Ook hier is er al een vaste groep bezoekers, die genieten van de ontmoeting en samen mooie dingen maken. Doel van het naaiatelier is vooral anderstaligen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden om taal en cultuur te leren. Daarnaast leren de deelnemers ook naaien op de naaimachine. Ook zijn er mogelijkheden om te leren breien, haken en borduren. Het hangt af van de interesse van de deelnemers en wat ze graag zelf willen leren.

Het naaiatelier is elke dinsdag geopend van 13.30 tot 15.30 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis.

De groep wordt begeleid door een aantal vrijwilligers. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld, maar er is behoefte aan meer helpende handen. Iedereen die handig is op de naaimachine en graag kennis en kunde willen delen met anderen, zijn welkom. Er wordt tijdens de bijeenkomsten vooral Nederlands gesproken om zo de anderstaligen te helpen zich de Nederlandse taal goed eigen te maken. Belangstellende vrijwilligers worden uitgenodigd contact op te nemen met Desiree Kester, desireekester@dkester.nl, of met Ingrid Jansen, Dorpscoach volwassenen van Incluzio Rheden, ijansen@incluzio.nl of 06-21224071.