Moskee Eerbeek in actie voor Giro555

EERBEEK – Op zondag 19 februari vond bij de Ayasofya Moskee in Eerbeek een actiedag plaats voor Giro555. Door het inleveren van lege flessen, donaties en het verkopen van gerechten is er geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

In de Ayasofya Moskee stonden lange tafels, waar de hele dag allerlei Turkse gerechten verkocht werden. Van gevulde druivenbladeren en baklava tot andere Turkse delicatessen, alles werd verkocht. De middag zorgde voor het samenkomen van mensen van allerlei verschillende culturen. ’s Ochtends was er tijdens de kerkdienst in de Kruiskerk in Eerbeek aandacht gevraagd voor de actie van de moskee. Dit zorgde voor een hoop kerkgangers die de Turkse gemeenschap ondersteunden met een donatie of de aankoop van een Turks gerecht.

De hele middag was het een in- en uitloop van mensen. Bestuurslid Sükrü Gunaydin kijkt terug op een fantastische middag. “Alle gerechten waren huisgemaakt en aan het einde van de dag was alles verkocht. Het was een groot succes.” Ook Burgemeester Alex van Hedel en zijn vrouw Graziella waren in de Ayasofya Moskee om diverse gerechten te proeven. Met de verkoop van alle gerechten is 7500 euro opgehaald.

Jumbo Eerbeek

Jumbo eigenaar Casper Heine en winkelmanager Jan Hulshof waren ook in de moskee om diverse gerechten te proeven. Namens de Jumbo deed Heine een donatie van 1 euro per medewerker aan de Giro555 actie van de moskee. Dit brengt het totaal van de actiedag, samen met eerdere giften tijdens de gebeden, op 25.247 euro.

Lege flessen

De hele week was het voor kinderen en volwassenen mogelijk om lege flessen in te leveren bij de moskee. Deze werden op maandagmiddag bij de Jumbo in Eerbeek ingeleverd, onder toeziend oog van Heine en Hulshof. De Sterrenbeek hield in dezelfde week een lege flessenactie waarbij Hulshof ook betrokken was en hij was blij om ook bij de actie van de moskee te mogen ondersteunen.

De bestuursleden van de Ayasofya Moskee Eerbeek willen graag iedereen bedanken voor hun komst en gulle donaties.

Foto: Gerrit van de Pol

Foto bijschrift: v.l.n.r. Burgemeester van Hedel, zijn vrouw Graziella, voorzitter van Ayasofya moskee Yusuf Güler, Casper Heine, Jan Hulshof en Sükrü Gunaydin