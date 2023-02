Mooi carnavalsprogramma voor Zwieren

DIEREN – Stichting Karnaval Dieren e.o. heeft een mooi programma opgezet voor het komend carnavalsweekend. Voor jong en oud zijn er diverse activiteiten om er weer een mooi en gezellig feest van te maken. Naast het gezamenlijke programma hebben beide Dierense carnavalsverenigingen ook hun eigen activiteiten.

Het feest gaat zaterdagmorgen 18 februari om stipt 11.11 uur van start met de opening in Dieren-Zuid. Daar zullen de hoogwaardigheidsbekleders de beroemde Jan Zwier omhoog hijsen. Daarna worden meerdere horecagelegenheden bezocht. Iedereen is welkom om mee te feesten.

Zondagmorgen 19 februari opent Theothorne om 10.00 uur de zaal voor het Kriebeltjesbal. Hier kan iedereen, maar vooral de kinderen lekker feest vieren. Paw Patrol en Pippi Langkous zijn hierbij aanwezig. Als iedereen moe is van het dansen, is er nog genoeg gelegenheid om met hun op de foto te gaan. Ook is er een limonadefontein en kunnen de kinderen zich laten schminken. Er zijn mooie prijzen voor de leukst verklede kinderen. De jury wordt gevormd door de hoogwaardigheidsbekleders. Het Kriebeltjesbal duurt tot 12.30 uur.

Zondagmiddag is het tijd voor de optocht. Het opstellen is om 12.30 uur op het Ericaplein, om 13.11 uur gaat de stoet op pad. De route is als volgt: Lindelaan, Geitenbergweg, Admiraal Helfrichlaan, Zilverakkerweg, Valeriuslaan, Rode Kruislaan, Wilhelminaweg, Zuider Parallelweg, Harderwijkerweg, Treubstraat, Wilhelminaweg, Spankerenseweg, Lindelaan naar Ericaplein. De prijsuitreiking vindt plaats in Theothorne.

De Nölers

De Nölers beginnen vrijdag 17 februari met een carnavalsparty voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar. Dit begint om 20.30 uur en wordt gehouden bij de Veluwse Poort. De entree kost 3 euro.

Ook zaterdag 18, zondag 19, maandag 20 en dinsdag 21 februari wordt er gefeest bij de Veluwse Poort. Zaterdag is er muziek van Partysound Together en Rob Ronalds. Zondag zorgt Partysound Together voor de muziek en maandag is het de beurt aan feest DJ Maarten. Dinsdag wordt het feest afgesloten door Partysound Together. Elke feestavond begint om 20.30 uur. Kaarten kosten zaterdag en maandag 12,50 euro en zondag en dinsdag 10 euro.

Deurdauwers

De Deurdauwers hebben hun residentie in Theothorne. Zaterdag 18 februari is er een gekostumeerd bal, met medewerker van de band MillStreet en Partysound Together. Dit feest begint om 20.00 uur en de entree kost 12,50 euro. Zondag is het tijd voor de Zwierense Avond met DJ en zanger Robert den Brok. Meefeesten tussen 20.30 en 01.00 uur kan voor 10 euro. Op maandag 20 februari is het Boerenbal, vanaf 20.30 uur. Ook deze avond zorgt Robert den Brok voor het entertainment. De entree kost 8 euro. Dinsdagmiddag is het van 14.00 tot 17.00 uur deurshoppen, met gratis entree. ’s Avonds vanaf 20.00 uur wordt het feest afgesloten met het Deurdauwersbal.