Lezing historie Loenen trekt volle zaal

LOENEN – De eerste lezing van de oudheidkundige vereniging De Marke in het nieuwe jaar trok maandag 23 januari meteen al een volle zaal in De Brink in Loenen. Het bestuur had gekozen voor een lezing over de historie van Loenen.

Corrie de Kool-Verhoog werd gevraagd haar onderzoekingen naar het verre verleden van het dorp te delen. Zij ging terug naar het jaar 838, toen Loenen voor het eerst werd genoemd. In 1988 was het 1150 jaar geleden dat Loenen voor het eerst werd genoemd in de oude geschriften. Loenen heeft het 1150-jarig bestaan uitbundig gevierd met een jaar vol festiviteiten.

Corrie de Kool was de oorkonde waarin deze schenking van Graaf Rodgar aan de Albricius bisschop van Utrecht op 23 maart 838 wordt genoemd op het spoor gekomen. In een archief ontdekte zij de oorkonde waarin deze schenking en andere feiten worden genoemd. Er is door haar veel werk verzet om het oude schrift te herleiden tot leesbare taal.

Uitvoerig werden de bijzondere archeologische vondsten in De Dalenk en andere plekken in Loenen besproken. Uit de vele vondsten blijkt wel dat Loenen vele eeuwen geleden al een oude plaats was waar men woonde en werkte. Vooral de vondsten van ijzererts in Loenen was in trek bij de adel en regeerders. In de Loenermark en het Loenensebos is veel gevonden en opgegraven, net als in de dorpskern. Garage van Oorspronk heet nu nog Den IJzerenberg.

De ontwikkeling van de buurtschap De Marke Veldhuizen werd uitvoerig besproken. Er was in 1634 sprake van een ruw gebied Veldhuizen met veel eiken en beuken. Rutger De Beer heeft veel betekend voor de Veldhuizen en omgeving. Hij zorgde onder meer voor de ontwatering van dit gebied en bouw van boerderijen. Hij overleed in 1648 en ligt begraven in de Protestantse Kerk van Loenen.

Over de naamgeving van het oude kerkje in Loenen blijkt volgens Corrie de Kool een misverstand te bestaan. In oude geschriften en kaarten wordt gesproken van de Sint Franciscus-kapel, die later bij de hervorming de kerk van de hervormden in Loenen werd. Corrie had een vermoeden dat deze naamgeving onjuist is. Het heeft haar veel moeite gekost, maar zij ontdekte dat inderdaad de oude naam niet juist is. Dit moet zijn Sint Anthonius Kapel.

In 1792 kreeg de schuilkapel, in een van de bijgebouwen van kasteel Ter Horst, ook deze patroonheilige. Loenen kreeg later in 1849 een eigen parochiekerk. Deze was weer gewijd aan Sint Anthonius Abt, de patroonheilige tegen veeziekte. Boven de toegangsdeur tot de RK Kerk is een beeltenis compleet met varken nog te zien (foto). Deze Sint Anthonius is niet te verwarren met Sint Anthonius van Padua, die wordt aangeroepen voor verloren spullen.

Loenen heeft van oudsher nog diverse stukken grond, die bekend staan als Sint Anthoniusland, onder andere in de Loenense Enk.

Tot slot gaf Corrie de Kool nog een toelichting op het rouwbord van Elisabeth Maria Hackfort, die hangt in de Protestantse kerk.

