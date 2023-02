Inwoners wonen met plezier in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen vraagt haar inwoners elke vier jaar hoe zij het wonen en leven in de gemeente Brummen ervaren, maar ook het functioneren van de gemeente staat hierin centraal. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Dit onderzoek vindt plaats via het inwonerspanel Brummen Spreekt. In totaal hebben 630 inwoners deelgenomen aan dit onderzoek over wonen, leefomgeving en de gemeente. De vragenlijst, die in december en begin januari ingevuld kon worden, begon met enkele vragen over de toekomst van de bestaande kerkgebouwen in de gemeente. De verantwoordelijke kerkbesturen denken met elkaar over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gaan ze vervolgens samen beschrijven in een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de deelnemers het een goed idee vinden als de kerk er naast de religieuze functie nog een functie bij krijgt. Een meerderheid van 67 procent vindt het belangrijk dat kerkgebouwen als gebouw blijven bestaan.

Prettig wonen

Uit de resultaten blijkt dat de inwoners met veel plezier in de gemeente Brummen wonen. Zij geven hun woon- en leefomgeving een 8.2 als rapportcijfer. Dit is een hogere beoordeling dan in 2018, toen was het nog een 7.9. Maar liefst 92 procent van de ondervraagden voelt zich thuis in de buurt waar zij wonen en 82 procent geeft aan in een passend huis te wonen. Een zeer ruime meerderheid, van 91 procent, voelt zich veilig in de buurt.

Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd kan verbeterd worden. De gemeente zou zich volgens de panelleden vooral flexibeler moeten opstellen als dat nodig is. Als het gaat om de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt, is de gemiddelde beoordeling een 5.9. In 2018 was dit nog een 6.1. De digitale dienstverlening van de gemeente scoort een 6.3.

Resultaat

Met de onderzoeksresultaten over de kerkgebouwen gaan de vijf kerkbesturen aan de slag. En de uitkomsten over het wonen, leven en de gemeentelijke dienstverlening gaat de gemeente gebruiken om te kijken waar verbeteringen nodig of noodzakelijk zijn. Dit terugkerende onderzoek levert niet alleen waardevolle informatie op voor het gemeentebestuur, maar biedt ook mogelijkheden om de resultaten te spiegelen aan andere gemeenten. Daarom worden de resultaten ook verwerkt in de benchmark van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit gebeurt via de website waarstaatjegemeente.nl.