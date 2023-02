Ik vind: Burgerberaad

Naar aanleiding van de oproep van de Dorpsraad Brummen aan de gemeenteraad om werk te maken van burgerberaad, verschenen reacties in e-mail, kranten, ingezonden brieven, columns en Facebook-berichten. Dat stemt positief en geeft aan dat het onderwerp leeft. We hebben positieve berichten ontvangen, maar ook veel waaruit blijkt dat er een verkeerde indruk bestaat en dat niet helder is wat het fenomeen burgerberaad inhoudt.

Burgerberaad komt niet in plaats van, maar náást bestaande democratische processen. Niet alleen naar burgers luisteren, maar ze concreet zelf aan de slag laten gaan, zonder bemoeienis van de politiek. Onlangs is het advies van het Gelderse burgerberaad aangaande klimaat aangeboden. De resultaten worden gebruikt om het provinciale klimaatplan te vernieuwen. De politiek is er enthousiast over. Landelijk heeft de Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het Klimaatbeleid op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat de inzet van burgerberaad warm aanbevolen.

Soms worstelt die politiek al jaren met een gevoelig onderwerp. Zo’n situatie kan met behulp van een burgerberaad de wereld uit geholpen worden. In Brummen zou men bijvoorbeeld ook de warmtetransitie kunnen nemen, het mobiliteitsplan of één van de dossiers uit Eerbeek.

Afhankelijk van onderwerp wordt door loting een groep samengesteld die recht doet aan de wijk of dorp die het betreft. Burgerberaad is dus niet permanent, maar wordt per onderwerp georganiseerd. Steeds met wisselende samenstellingen en met mensen die normaal nooit gehoord worden. Zij krijgen een kans hun mening, suggesties en creativiteit de vrije loop te laten. Belangrijke voorwaarde is dat de politiek en de verantwoordelijk wethouder vooraf vastleggen dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de uitkomsten.

De huidige vormen van participatie zijn verouderd of een schijnvertoning. Het panel Brummen Spreekt is een slechte afspiegeling van de doorsnede van de Brummense bevolking. De invoering van de zogenoemde Omgevingswet zou in participatie verandering moeten brengen, maar niets is minder waar. Ook in die wet is het zetten van een vinkje, voor akkoord of gedaan, kennelijk voldoende. Inloop- en informatieavonden hebben niets met participatie of burgerberaad te maken. Daarbij liggen de plannen al grotendeels vast. Bij burgerberaad bent u zelf met een plan of advies bezig.

De brief van de Dorpsraad is in de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen. Jammer dat zowel politiek als bestuur in Brummen nog niet zo ver is om écht werk te maken van participatie, zoals dat ook in het coalitieakkoord staat.

Namens de Dorpsraad,

Henk Poldermans, voorzitter