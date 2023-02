Ik vind: Actie betreft zienswijzen voor ’t Haagje en het LCE

Dit gaat over de nieuwe weg door de groenstrook langs het Haagje ‘inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek, NL.IMRO.9925.FBEomgeving-ONT1’ of de bouw van een LCE (Logistiek Centrum Eerbeek) achter de Kollergang ‘Inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek, zaaknummer 2022-016611’.

Tot 22 februari kun je een zienswijze indienen. Een zienswijze is niets anders dan een brief waarin je vertelt hoe je tegen te plannen aankijkt. Je mening wat betreft de plannen voor een weg door de groenstrook langs ’t Haagje of de geplande boskap/nieuwbouw in verband met het LCE. Dit kan een positieve kijk op zaken zijn. Maar het kan ook een zeer kritisch oordeel zijn, waarin je aangeeft dat je deze projecten helemaal niet ziet zitten.

Het lijkt er sterk op dat de provincie niet van standpunt zal veranderen. Dit houdt in dat het zeer waarschijnlijk uit gaat lopen op een juridische procedure. We zullen bezwaar moeten aantekenen op het moment dat de weg door de groenstrook wordt besproken in de Provinciale Staten van Gelderland. Wie nu geen zienswijze indient, kan moeilijker bezwaar aantekenen bij de Raad van State.

Wil je een zienswijze schrijven, kies dan een of meerdere onderwerpen die je bezighouden. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, natuur, fijnstof, stikstof, verkeersveiligheid, waardevermindering particulier bezit, luchtvervuiling, gezondheid, leefbaarheid, woongenot, visuele belasting, toekomstperspectief kinderen, geurproblematiek en waterverbruik papierindustrie. Schrijf over dit/deze onderwerp(en) hoe jij/ jullie hierover denken. Maak je eigen ‘verhaal’. Kies alleen onderwerpen die ook echt op u of uw situatie van toepassing zijn. Beargumenteer wel goed waarom je een zienswijze indient. Wacht niet tot het allerlaatste moment.

Zoek op internet naar de juiste documenten die over dat onderwerp gaan en verwijs hiernaar: eerbeekloenen2030.nl/documenten of www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt de ontwerpbesluiten ook fysiek inzien bij de provincie Gelderland in Arnhem, op het gemeentehuis in Brummen of bij Bibliotheek Eerbeek.

Iedereen die ‘belang’ heeft kan een zienswijze indienen. Dat zijn direct omwonenden in verband met bijvoorbeeld trillingen. Mensen die iets verder weg wonen, kunnen een brief sturen over bijvoorbeeld verslechterende luchtkwaliteit. Nog verder weg (heel Eerbeek) zou een zienswijze kunnen indienen wat betreft de verkeersveiligheid. Dus eigenlijk mag ‘iedereen’ een zienswijze indienen.

Wij willen je helpen bij het opstellen van een zienswijze. Neem daarvoor contact op met eerbeek2021@hotmail.com. Een model voor een zienswijze en meer informatie kun je vinden op facebook.com/groups/676388540395785.

Namens de stuurgroep de Eerbeekse Enk,

Herman Heskamp

(Ingekort door redactie)