Herkenbare wandel- en fietsroute Eerbeek

GEM. BRUMMEN – In het Servicepunt in Eerbeek is het rapport ‘Wayfinding Eerbeek’ voor geïnteresseerden in te zien. Ook is er een presentatiewand waar enkele impressies zijn te zien voor een voorstel om een herkenbare wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het centrumgebied van Eerbeek.

In opdracht van de gemeente is het rapport over een herkenbare wandel- en fietsroute in het dorpscentrum gemaakt door adviesbureau Arcadis. Zo’n route kan door allerlei objecten in de openbare ruimte herkenbaar zijn, zoals de verharding van voet- en fietspaden, richtingaanwijzers en informatieborden. Voor Eerbeek is gedacht aan kunstwerken als herkenningspunten, in de vorm van de meest bekende dieren die op de Veluwe voorkomen, ‘De Veluwse Big Five’. Het gaat hierbij om de vos, ree, het wilde zwijn, edelhert en Schotse hooglanders die in het ontwerp verwerkt zijn. Reacties op het voorgestelde idee zijn welkom via ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Ook kan er contact opgenomen worden met Thijs Verkaik van het gemeentelijke programmateam Ruimte voor Eerbeek. Dit kan via 0575-568233.

brummen.nl/ruimtevooreerbeek