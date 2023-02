Gemeenten doneren 1 euro per inwoner aan Giro555

REGIO – Diverse gemeenten uit de regio hebben 1 euro per inwoner aan Giro555 gedoneerd. Onder andere de gemeente Doesburg, Bronckhorst en Rheden hebben geld gedoneerd.

De gemeente Bronckhorst heeft ruim 36.000 euro gedoneerd aan Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Burgemeester Marianne Besselink: “Onze steun en gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze vreselijke aardbeving of familie of vrienden heeft wonen in de getroffen gebieden. We wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.”

Ook de gemeente Doesburg schenkt 1 euro per inwoner. Het gaat hierbij om 11.000 euro. Burgemeester Loes Van der Meijs-van de Laar voegt toe: “De Anadolu Moskee in Doesburg heeft direct na de ramp actie ondernomen. In eerste instantie door de opvang van naasten en later in de week met een inzamelingsactie. Deze gemeenschapszin raakt mij.”

De gemeente Rheden heeft 43.500 euro overgemaakt naar Giro555. “We leven ontzettend mee met de Turkse gemeenschap en de Syrische inwoners in onze gemeente die dierbaren verloren hebben of nog steeds onzeker zijn over het lot van hun familie en vrienden en wensen hen heel veel sterkte,” aldus wethouder Dorus Klomberg namens het college van burgemeester en wethouders.

Het geld dat de gemeenten aan Giro555 hebben geschonken wordt gebruikt voor het verlenen van de eerste noodhulp, bijvoorbeeld voor het leveren van drinkwater, medische hulpmiddelen en tenten aan zowel Syrië als Turkije.