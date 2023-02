Geldfit helpt inwoners en ondernemers met geldzorgen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden is aangesloten bij Geldfit. Inwoners en ondernemers kunnen hier terecht voor informatie en een persoonlijk advies over hun financiële situatie. Geldfit is de plek waar alle beschikbare hulp samen komt.

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. De gemeente Rheden werkt daarom samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven. Wethouder Gea Hofstede spoort mensen met geldzorgen aan direct hulp te zoeken: “Hoe eerder u hulp zoekt en krijgt, hoe kleiner de kans dat er schulden ontstaan. Maar het is niet altijd duidelijk waar u hulp kunt vinden. Geldfit is daarvoor een handig en makkelijk hulpmiddel. Wij hopen dat u met Geldfit meer inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden.”

Inwoners kunnen vanaf nu via de website geldfit.nl inzicht krijgen in hun financiële situatie. Na het invullen van een test kunnen zij zien of zij financieel gezond zijn of niet. Als er hulp nodig is, dan krijgen zij meteen te zien welke hulp er beschikbaar is in de gemeente Rheden, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten.

Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen.

Ook ondernemers in gemeente Rheden kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten, daarom is specifieke hulp hard nodig. De zakelijke adviseurs helpen ook hen graag naar passende hulp. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.