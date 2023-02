Een Stief Kwartiertje: Romantisch

Het kan u ook overkomen, al denkt u dat met uw positieve en romantische instelling uw relatie de zwaarste stormen zal doorstaan. Desondanks kan het u overkomen, al heeft wetenschappelijk onderzoek onlangs aangetoond dat veel Nederlanders hun relatie waarderen met een dikke acht. Maar er zal altijd een moment zijn dat u denkt: is dit het nou? Het kan zijn dat u soms denkt: ik had het me toch anders voorgesteld. Het kan ook zijn dat u vindt dat het er aan de buitenkant best aardig uitziet, maar toch. U herkent het vast; het leven heeft nu eenmaal zijn schaduwkanten.

Edoch…wanhoop dan niet, de oplossing, het uitzicht, het hernieuwde gevoel en geluk is nog nooit zo dichtbij geweest. Het ligt in onze regio als het ware voor het oprapen. U hoeft enkel met uw man of vrouw op de fiets te stappen en naar Doesburg te rijden. Daar aangekomen maakt u een korte wandeling door de fraaie historische binnenstad, die u ongetwijfeld in de juiste stemming brengt. Vervolgens schaart u zich rond het haardvuur van een al even oud en gerieflijk etablissement om even later aan tafel te gaan voor een romantisch, maar niet overdadig diner, bestaande uit meerdere gangen. Waarbij de laatste gang u naar een met vele kaarsen verlichte slaapkamer voert waar u een liefdesnacht beleeft die doet denken aan oude tijden, weliswaar iets minder heftig, maar toch. De volgende ochtend voelt als herboren en ziet u het samen leven weer helemaal zitten en als bonus het belangrijkste: de liefde lacht u weer tegemoet. In Doesburg ligt het voor het oprapen.

U kunt ook naar Amsterdam gaan, want dat is onlangs verkozen tot de meest romantische stad van het land en Doesburg is zeer eervol tweede. Maar Amsterdam is te omvangrijk, te gemêleerd en daarom te vervreemdend en dus is het kleinschalige en het intieme van Doesburg aan te bevelen. Waarom zou je het ver zoeken als het geluk naast de deur ligt. Doesburg is de meest romantische stad van Gelderland en onze regio is goed bedeeld, want Zutphen staat in de provincie op de tweede plek en Rozendaal op de vierde. Onze regio biedt derhalve het meeste perspectief voor relaties in een dipstand. Rheden, Bronckhorst, Brummen en Loenen zijn bedeeld met magere zesjes, daar blijft het bij tijd en wijle kwakkelen. Nee, u moet naar Doesburg. Doesburg is de relatietherapeut van de regio, meer toegewijd en veel vuriger dan welke mindfulness-therapeut of goeroe dan ook.

Bovenstaande hebben we allemaal te danken aan The Perfect Wedding, een zogenaamde trouwwebsite, in goed Nederlands is dat de opstap naar de volmaakte bruiloft, gevolgd door het ideale huwelijk en de voorbode van levenslang geluk. De trouwwebsite deed uitvoerig onderzoek aan de hand van vele criteria, waaronder echte romantische zoals bloemisten, chocolatiers, juweliers en restaurants, maar onderzocht ook het aantal echtscheidingen en andere overlast gevende zaken. Doesburg springt eruit. Voor de trouwlustigen onder ons is het een kwestie van aanklikken en op de fiets stappen. En kwakkelaars kunnen er een opfrisbeurt krijgen.

Dit landje is vergeven van de onderzoeksbureaus, die ons overspoelen met allerlei gegevens en cijfers en meningen over hoe we leven, denken, voelen en doen en we krijgen er ook nog een waslijst aan adviezen bij hoe we onze zoektocht naar het aardsparadijs zo goed mogelijk kunnen afleggen. Je zou er ongelukkig van worden. Gelukkig is Doesburg dichtbij. Overigens ben ik benieuwd hoe de Doesburgers zelf hun relaties omschrijven.

Desiderius Antidotum