Een Stief Kwartiertje: Het oude normaal

We kunnen al bijna weer een normaal leven leiden, al maakt u natuurlijk zelf uit wat u normaal vindt. Ik beperk me in eerste instantie dan ook tot wat we doorgaans normaal vinden. Zo willen we onszelf doen geloven dat corona in belangrijke mate is bedongen en grotendeels onder controle. Dat schept vrijheid. Zo vinden we Schiphol nogal druk en de bagageafhandeling niet zoals we gewend zijn, maar we moeten wel weer normaal de wereld over kunnen vliegen. Zo willen we weer normaal carnaval vieren of op wintersport gaan en het aardse getob en geploeter even achter ons laten. Ter geruststelling van ons geweten hebben we ons medeleven op Giro555 gestort en kunnen en mogen we weer. En als het de Oekraïners lukt om met onze oude tanks die akelige Russen hun land uit te jagen, dan kan de gasprijs weer normaal worden en kunnen we ons oude vertrouwde leven leiden.

Het is dus hoog tijd voor een verzetje. Het afgelopen weekeinde is er weer carnaval gevierd na een aantal ontnuchterende jaren vanwege corona. Het gaat goeddeels aan de massa voorbij, maar de verstokte carnavalisten kunnen weer even losgaan en na de eerste paar glazen maakt de hoogte van de prijs van de pils ook niets meer uit. Of we gaan op wintersport, want zelfs de weergoden hebben nog wat werk gemaakt van de sneeuwproductie om ons wellicht voor een van de laatste keren het genot van het suizen van een berg te doen beleven. En we kunnen, nee we moeten, ook weer naar de zon. U hoeft de televisie maar aan te zetten of in de overvloed aan reclameblokken wordt u uitgedaagd om voor een handvol euro’s naar zonnige streken te vliegen. De mensenmassa op Schiphol nemen we voor lief, want de rijen zijn even druk als de autowegen ernaartoe. Kortom, het kan en mag allemaal weer is de teneur.

De afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven over dat we onze levensstijl zouden moeten bijstellen, omdat zowel de geopolitieke als klimatologische omstandigheden dat noodzakelijk maken. En dat geldt natuurlijk ook voor onze regio. Zo willen nagenoeg alle gemeenten in de buurt het toerisme bevorderen omdat het geld in het gemeentelijke laatje brengt, maar meer toerisme gaat nagenoeg altijd ten koste van de natuur en de leefbaarheid van mens en dier, hoe duurzaam en ecologisch we het ook aankleden. Hetzelfde geldt voor de industrie en het verkeer. Zie bijvoorbeeld de discussies in Eerbeek over de papierindustrie en het vrachtverkeer. Maar er moet ook geld verdiend worden hoor ik velen al roepen, dat is natuurlijk zo en dus zullen we evenwicht moeten vinden in alle belangen die er spelen en u weet… Er zijn heel veel belangen bij heel veel mensen en heel veel bedrijven. We zullen dus weer moeten polderen op de Veluwse stuwwallen en over het algemeen geldt dat polderen in dit landje het sparen is van de kool en de geit. Als het maar niet leidt tot het inmiddels bekende beleid namelijk: regeren is repareren.

Om nog even in de carnavalssferen te blijven: we zijn de laatste tijd drukdoende onze maskers af te zetten en laten ons ware gezicht weer zien, dat van het oude normaal. Van corona werd verwacht dat het als positieve bijwerking, in samenhang met het verslechterende klimaat, zou leiden tot minder autogebruik en minder vliegen, maar we zijn weer op zoek naar het oude normaal in plaats van naar het nieuwe.

Desiderius Antidotum