Een Stief Kwartiertje: Autonoom

Het is onwaarschijnlijk, maar niet ondenkbaar dat er eerdaags een regionale variant van Extinction Rebellion opstaat om de bomen aan de Kanaalweg tussen Apeldoorn en Dieren te redden. Dat zal weliswaar geen opstand zijn tegen het uitsterven van de bomen, maar het kappen ervan heeft hetzelfde effect. Voor die actiegroep hoeven we geen fraai klinkende Engelse term te verzinnen, want ‘kappen met kappen’ volstaat.

De autoriteiten willen dat de bomen gekapt worden, omdat automobilisten te vaak de confrontatie daarmee zoeken. Inmiddels is er een stevige discussie ontstaan tussen de autoriteit en de automobilist, omdat beiden zich sterk verbonden weten met het begrip auto. Beiden menen dat ze zelf het beste weten wat voor de ander en voor de bomen goed is. Daar zijn veel mensen het overigens niet mee eens en laten dat ook massaal weten. Die mensen vinden dat ze zelf goed kunnen nadenken, dus heel autonoom zijn, en dat eenieder zelf verantwoordelijk is voor zijn doen en laten. Ze vinden ook dat de bomen en het kanaal autonome entiteiten zijn, dus een eigen bestaan hebben, al zijn ze door de mens op die plek gecreëerd. Dat is overigens ook de reden dat de autoriteit meent over het zelfbeschikkingsrecht van de bomen en het kanaal te kunnen oordelen, omdat hij nu eenmaal autoriteit is. En dat is het probleem op de Kanaalweg.

De autoriteiten vinden dat de bomen gekapt moeten worden omdat ze te gevaarlijk zijn. Dat zijn ze natuurlijk niet, want als we de boom zichzelf laten zijn is er niets aan de hand, maar wellicht hebben de autoriteiten de overtuiging dat de confrontatie met het kanaalwater voor de automobilist minder heftig is dan met de boom. De autoriteiten vinden dat het probleem vanzelf, dus automatisch, met de kap van de bomen wordt opgelost, maar veel mensen die daar tegen zijn, vinden dat de automobilist als autonoom bestuurder van zijn geautomatiseerde voertuig zelf zijn eigen weg bepaalt en de schuld van een confrontatie niet bij de boom of het water gelegd moet worden.

Inmiddels hebben de autoriteiten in de gaten dat de weerstand tegen de kap van de bomen zodanig is dat ze het niet meer vermelden. Als autoriteiten het over de Kanaalweg en de N786 hebben, dan spreken ze over het toekomstbestendig maken van het wegennet rondom Loenen en Eerbeek. Dat is beleidstaal en dus nogal verhullend. Ook wordt vermeld dat de Kanaalweg anders wordt ingericht en daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig en … aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal daar de kap van de bomen toch weer aan de orde zijn. Overigens zijn in de afgelopen decennia over de problematiek van de N786 al meer bomen opgezet dan er langs de kanaalweg staan.

Het zou heel goed zijn als de autoriteit over de Kanaalweg met de automobilist in gesprek gaat en dat zou moeten leiden tot een autorisatie, dus tot toestemming voor een zorgvuldig gebruik van de Kanaalweg. Het resultaat moet zijn dat de toegangsrechten tot de weg worden verleend, onder voorwaarde dat de autonome rechten van de weg worden gerespecteerd en dan niet alleen van de weg maar ook van de bomen en alle andere weggebruikers. Kortom, we moeten alles en iedereen respecteren en laten voortleven.

Ik hoor u zuchten: wat een onzin, dat is toch onmogelijk. U heeft gelijk. De autoriteit en de automobilist gaan immers altijd en nagenoeg overal hun eigen autonome weg en … blijven botsen.

Desiderius Antidotum