Dierense woongroep wint bouwwedstrijd

DIEREN – Woongroep de Huisdieren is een van de vijf winnaars van de provinciale wedstrijd ‘Mijn huis staat in Gelderland’. De voormalige Nutskleuterschool in Dieren is omgebouwd tot woonruimte voor zeven bewoners. Vrijdag 3 februari ontvingen zij een cheque van 3000 euro uit handen van gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland.

Voor de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ ging de provincie in 2020 op zoek naar geschikte leegstaande gebouwen met het doel daar woningen van te maken. De Huisdieren diende een plan in om de voormalige Willem Kölling Nutskleuterschool op de hoek van de Tellegenlaan en Wilhelminaweg in Dieren onder handen te nemen. Met dit plan wonnen zij de Steengoed Challenge en kregen de initiatiefnemers groen licht om aan de slag te gaan. Ook wonnen zij binnen het project nog challenges op het gebied van energieneutraal bouwen en leefbaarheid, als nieuwelingen in de buurt stellen zij hun woongroep open voor de omgeving. Inmiddels is het pand grotendeels opgeknapt en wonen er zeven bewoners.

Een jury van experts heeft alle deelnemende projecten beoordeeld en De Huisdieren tot één van de vijf winnaars gekroond. Het viel vooral op dat de verbouwing van de school van de bezochte projecten het meest afgerond is en daarmee het meest tot de verbeelding spreekt. “Bijzonder hoe hiermee ruimte wordt gegeven om op een andere wijze met elkaar samen te leven”, zegt het verslag van de experts.

De expertgroep is onder de indruk van hoe het project gefinancierd is en de manier waarop de bewoners alles geregeld hebben. “De Huisdieren is een woonvorm vol idealisme en pragmatiek. Het lijkt wel de spontane heruitvinding van een studentenhuis voor jonge professionals”, zegt transitie-adviseur Kien van Hövell.

Jurylid Jan-Jaap Kolkman, RVO-adviseur van het Expertteam Woningbouw, benoemt in het expertrapport dat het streven was naar zoveel mogelijk klimaatneutraal bouwen, maar dat de monumentale status van het gebouw niet alles toestaat. “Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk tweedehands bouwmaterialen. Maar de klimaatadaptatie en de bevordering van de biodiversiteit vind je eigenlijk direct om het gebouw heen, waarbij gegeten wordt uit eigen tuin en een inheemse plantenhaag wordt gerealiseerd. Ook wordt door verantwoord bodemgebruik gewerkt aan versterking van de biodiversiteit.”

Er zijn opvallende keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld om de kleinere eigen ruimtes niet te verwarmen, maar alleen de grotere gemeenschappelijke ruimten zoals de woonkamer en filmzaal.

De experts vinden de woonvorm van De Huisdieren een mooi voorbeeld voor anderen die op zoek zijn naar een alternatieve manier van wonen, maar realiseren zich ook dat dit lang niet overal mogelijk is. Gedeputeerde Peter Kerris doet wel een oproep aan gemeenten: ‘‘We moeten woongroepen een kans geven en leegstaande gebouwen beter benutten. Ik roep alle gemeenten in Gelderland op om hiermee aan de slag te gaan. Ga op zoek en vind ten minste één locatie of gebouw waar woongroepen samen aan de slag kunnen om hun woondroom werkelijkheid te maken.”

Foto: Woongroep De Huisdieren kreeg een cheque van 3000 euro voor de verbouwing van de voormalige Köllingschool in Dieren