Debuut Schoolorkest Loenen een succes

LOENEN – Op zaterdagavond 11 februari heeft het Schoolorkest Loenen voor het eerst voor publiek van zich laten horen. Bestuurslid Eline Dammers opende het concert met een speciaal, warm welkom aan alle kleine muzikanten onder het motto: de jeugd heeft de toekomst. Een toekomst met deze jonge muzikanten zit er zeker in, de leerlingen hebben fors hun best gedaan.

Het Schoolorkest Loenen is een samenwerking tussen muziekvereniging OLTO en de basisscholen in Loenen. De 36 leerlingen zijn op 1 november gestart, onder leiding van Patrick de Heus. In dertien weken tijd is er druk geoefend met het maken van muziek. Later op de avond hebben de leerlingen van het Schoolorkest het bekende nummer ‘Sofia’ van Alvaro Soler ten gehore gebracht. Dit deden zij samen met de muzikanten uit het opleidingsorkest van muziekvereniging OLTO.

Het programma werd vervolgd met een optreden van het opleidingsorkest. Aansluitend volgde een optreden van het harmonieorkest 2.0, beiden onder leiding van dirigent John Brouwer. Voor muziekvereniging OLTO is het een heel speciaal jaar, niet alleen door het debuut van het Schoolorkest, maar ook omdat de club dit jaar 110 jaar bestaat. Met een succesvolle avond als deze, ziet de toekomst voor muziekvereniging OLTO er volgens het bestuur rooskleurig uit.

Aanwezigen die muziekvereniging OLTO een warm hart toedragen en projecten zoals het Schoolorkest willen steunen, zijn deze avond donateur geworden of hebben het speciale ‘OLTO bittertje’ gekocht. Dit bittertje is speciaal voor het 110-jarig bestaan van de muziekvereniging ontwikkeld. De liefhebbers voor het speciale bittertje kunnen contact opnemen met de commissie lokaal via commissie.lokaal@olto.nl. Wie de muziekvereniging ook een warm hart toedraagt en donateur wil worden, kan mailen naar penningmeester@olto.nl.

Foto: Eline Dammers