Controleer certificaat reanimatie

BRUMMEN – Stichting Burgerinitiatief Reanimatie AED gemeente Brummen (STAG) doet een dringend beroep op alle burgerhulpverleners in de gemeente Brummen, om een herhalingscursus reanimatie te volgen. Veel burgerhulpverleners konden vanwege corona hun certificaat niet verlengen, waardoor zij als niet-actief staan geregistreerd en bij een incident niet worden opgeroepen.

Sinds ongeveer zeven jaar is STAG actief in de gemeente Brummen. De stichting zet zich ervoor in dat inwoners van de gemeente Brummen bij een hartstilstand snel worden geholpen. Dat doet zij door het instandhouden van een netwerk van AED’s en een netwerk van burgerhulpverleners. Bij een incident krijgen diverse burgerhulpverleners een waarschuwing en het verzoek de dichtstbijzijnde AED op te halen of direct naar de plaats van het incident te gaan om hulp te verlenen, in afwachting van de ambulance. Burgerhulpverleners kunnen bijna altijd sneller ter plaatse zijn dan de ambulance. Het is van groot belang dat een reanimatie zo snel mogelijk start. Dan is de kans op overleving het grootst, zo blijkt uit onderzoek.

Verlenging certificaat

Door corona waren er langere tijd geen trainingen mogelijk, waardoor burgerhulpverleners het certificaat niet konden verlengen. Hierdoor staat een groot aantal hulpverleners geregistreerd als niet-actief. Daarom roept STAG alle vrijwilligers op hun certificaat te controleren. Een training duurt ongeveer 2,5 uur, waarna het certificaat twee jaar geldig is. Verder worden met name inwoners uit Broek, Cortenoever, Leuvenheim en Voorstonden opgeroepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Daar is het aantal burgerhulpverleners op dit moment beperkt. Inwoners die via hun werkgever een BHV-training hebben gevolgd, kunnen zich direct registreren als hulpverlener op hartslag.nu.

www.reanimatiebrummen.nl