Business & Shopping: EHM Group nieuwe eigenaar Kasteel Engelenburg

BRUMMEN – Kasteel Engelenburg in Brummen is sinds deze maand onderdeel van EHM Group. De nieuwe eigenaar gaat flink investeren in het eeuwenoude chateau. Het doel is ‘het bereiken van de absolute top op het gebied van gastvrijheid en gastronomie’.

“In de bijna 35 jaar dat Kasteel Engelenburg gasten verwelkomt, heeft het bedrijf de term hospitality een nieuwe invulling gegeven”, vertelt Bas Tolmeijer, managing director van EHM Group. “Generaties hebben hier ultiem genoten van de bijzondere service, de culinaire betoveringen en de schitterende locatie. Ik ben er oprecht trots op dat onze onderneming de eer wordt gegund om dit erfgoed te mogen voortzetten.”

Eind dit jaar/begin volgend jaar is het precies 450 jaar geleden dat de eerste bewoner van Kasteel Engelenburg het landgoed betrok. Na een roemruchte geschiedenis is het sinds 1988 in gebruik als hotel. Het kasteel biedt 41 kamers en suites, een exclusief restaurant, diverse bars en lounges, een wijnkelder, terrassen, conferentie- en feestzalen.

Op het 48 hectare grote landgoed is tevens een 9-holes golfbaan gevestigd. Anton de Lange, sinds de jaren 80 van de vorige eeuw eigenaar van Kasteel Engelenburg, is blij met zijn opvolgers: “Ik heb bijna de helft van mijn leven gewijd aan het opbouwen, vernieuwen en exploiteren van dit prachtige landgoed. Wanneer je zolang zoveel hebt gegeven aan een bedrijf, dan wil je maar één ding: er zeker van zijn dat er minimaal net zo goed voor wordt gezorgd als je zelf zou doen. Ik heb lang met Bas en zijn compagnons gesproken en ben ervan overtuigd dat zij een succesvolle toekomst zullen creëren voor mijn geesteskind.”

De nieuwe eigenaar van Kasteel Engelenburg is ambitieus over het volgende hoofdstuk in de historie van het landgoed. Bas Tolmeijer: “Op dit moment zijn we bezig met brainstormen en schetsen, het definitieve plan zal dit voorjaar gestalte moeten krijgen. Daarna gaan we het interieur van het hoofdgebouw vernieuwen, de kamers renoveren en de zalen moderniseren. Verder willen we het restaurant, onder leiding van chef Edwin Franken, begeleid door voormalig chef Niels Minkman, opnieuw lanceren op een nog hoger culinair niveau.” EHM Group krijgt daarbij hulp van de vertrekkende kasteelheer.

European Hospitality Management Group is in 2018 opgericht door hoteliers Bas Tolmeijer, Willem-Jan van den Dijssel en Francesco Monaco. Zij zijn ook eigenaars van onder andere Thermae 2000 in Valkenburg, Hotel Haarhuis en de Koepelgevangenis in Arnhem.

ehmgroup.nl