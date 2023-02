Brummense raad tegen afschaling Gelre Ziekenhuis

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen laat middels een motie weten dat zij graag een volwaardig ziekenhuis in Zutphen wil behouden. In de motie keurt de raad de aangekondigde sluiting van twee afdelingen in het ziekenhuis af. Het college krijgt de opdracht dit ongenoegen over te brengen aan de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis.

De motie werd ingediend door Luuk Tuiten van LokaalBelang en toegelicht door Merijn van As van D66. Hij liet weten dat de Brummense gemeenteraad samen optrekt met buurgemeenten Lochem, Zutphen, Voorst, Bronckhorst en Berkelland. Dit om er voor te zorgen dat inwoners van deze gemeenten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van een kwalitatief goed Zutphens ziekenhuis. De volksvertegenwoordigers van de zes gemeenten zien grote nadelige gevolgen van de aangekondigde veranderingen.

Gelre Ziekenhuis is van plan de afdeling acute verloskunde per 1 juli te sluiten en de Spoedeisende Hulp af te schalen. Niet alleen keurt de Brummense raad dit besluit af, ook zet de raad kritische kanttekeningen over de gevolgde (onzorgvuldige) procedure. Daadwerkelijke sluiting heeft zeer onwenselijke gevolgen voor inwoners van de gemeente Brummen en kan zelfs levensbedreigend zijn. Immers, elke seconde telt in spoedeisende situaties. Daarnaast leidt sluiting ook tot grotere druk op huisartsen en verloskundigenpraktijken in de gemeente Brummen.

Namens het college liet wethouder Ingrid Timmer weten deze motie als een belangrijke steun in de rug te ervaren. Het college is al volop in gesprek met de buurgemeenten. De verontwaardiging over de aankondiging van de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis is al aan dit bestuur kenbaar gemaakt. Ook zijn er acties in gang gezet om in de komende periode met argumenten het besluit ter discussie te stellen en deze te laten heroverwegen.