Brummen wil uitbreiden buiten dorpskernen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft drie nieuwe locaties voor woningbouw op het oog. Om te voorkomen dat projectontwikkelaars met de grond aan de haal gaan, wil het college een voorkeursrecht op deze gronden vestigen. Hiermee dwingt de gemeente een eerste recht op aankoop af indien de eigenaar de grond wil verkopen.

De gemeente Brummen wil tot en met 2030 ongeveer 1250 woningen bouwen. Er lopen al projecten in de hele gemeente, zoals de schoollocaties in de dorpscentra, de plannen in Hall en Empe en de eerste aanzet naar woningbouw op het Burgersterrein in Eerbeek. “Dat is nog lang niet voldoende om daadwerkelijk 1250 woningen te kunnen bouwen”, zegt wethouder Grondzaken Steven van de Graaf. Reden voor het college om ook naar andere locaties te kijken voor woningbouw. Die zijn gevonden in de hoek L.R. Beijnenlaan-Hazenberg en Oude Eerbeekseweg-Hammelerweg in Brummen en aan de Metelerkampweg in Leuvenheim.

Nu de gemeente deze locaties betiteld als kansrijk voor woningbouw, kan het zijn dat projectontwikkelaars interesse in de grond gaan tonen. Dit kan de prijs flink opdrijven en om dat te voorkomen heeft het college besloten het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in te zetten. Met het vestigen van een voorkeursrecht verkrijgt de gemeente het eerste recht van aankoop als de eigenaar tot verkoop over wil gaan. Dit voorkeursrecht is nu maximaal drie maanden geldig. De gemeenteraad moet binnen die termijn besluiten of zij dit wil verlengen met drie jaar. Van de Graaf beseft dat het vestigen van een voorkeursrecht een ingrijpend juridisch middel is en gaat binnenkort met de drie eigenaren van de grond in gesprek.

Het duurt zeker nog enkele jaren voordat op deze locaties kan worden gebouwd. Het vestigen van een voorkeursrecht is slechts een eerste juridische stap om het eigendom te verkrijgen. Er moeten nog een stedenbouwkundig structuurplan en bestemmingsplan worden opgesteld en vastgesteld. Dit moet wel gebeuren binnen de termijn van drie jaar van het voorkeursrecht.

