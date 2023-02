Astrum College introduceert maatschappelijke diensttijd voor eerstejaars studenten

VELP – Het Astrum College in Velp introduceert het vak Maatschappelijke Diensttijd (MDT) als onderdeel van het lesprogramma. Alle eerstejaars mbo-studenten van Zorg en Welzijn niveau twee gaan in twintig weken tijd aan de slag met het bedenken, opzetten en uitvoeren van een lokaal maatschappelijk project.

De studenten krijgen gedurende de twintig weken twee uur per week les van Patrick Kleisterlee, dorpscoach Jeugd bij Incluzio Rheden, en MDT Young Leaders-trainer in de gemeente Rheden. Bij het vak MDT wordt in de eerste tien weken gewerkt aan de individuele ‘ik’. Studenten onderzoeken wie ze zijn, hoe zij zo zijn geworden en waar hun talenten en krachten liggen. Zo is er onder andere aandacht voor thema’s zoals Groepsdruk en Mijn Leerpad. In de laatste tien weken wordt per klas in twee groepen een lokaal maatschappelijk project bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd. Vanuit het MDT krijgen zij een budget, gefinancierd door de ZonMW subsidie, om projectmaterialen te bekostigen. De studenten leren zichzelf en hun talenten beter kennen en leren om sociale verantwoordelijkheid te nemen.

Onderdeel van het MDT-traject is debatvoering, zodat de studenten hun argumenten voor hun projectplan goed kunnen verwoorden en presenteren. Bij goedkeuring van hun plan gaan de jongeren over tot de daadwerkelijke uitvoering in de wijk. Door het maatschappelijke project kunnen zij iets betekenen voor de buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een reeks straatbarbecues op verschillende plekken in de wijk, het opzetten van een jongerentoezichtsteam, het organiseren van een sporttoernooi, het aanpakken van de plastic soep in de natuur of het helpen van ouderen in de buurt. De studenten kiezen zelf wat voor project het beste bij hun past.

In oktober 2022 is al een MDT-traject gestart met een groep jongeren uit Velp-Zuid. Dat traject is inmiddels in de afrondende fase, de jongeren hebben hun projectplan staan en moeten deze presenteren aan Patrick Kleisterlee en een aantal genodigden. Na afronding van het project krijgen de studenten een erkend Young Leaders certificaat.