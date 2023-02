Aardappelschilwedstrijd groot succes

KLARENBEEK – Op woensdag 8 februari vond in het MFC in Klarenbeek de eerste officiële aardappelschilwedstrijd plaats. Twaalf deelnemers gingen de uitdaging aan om zo dun mogelijk te schillen. Bewapend met allen een eigen mesje, kreeg elke deelnemer vijf middelgrote aardappels om te schillen. Dunschillers waren hierbij absoluut niet toegestaan.

Nadat de aardappels geschild waren, zijn alle aardappels en schillen vakkundig gewogen door de jury. Het was een nek-aan-nek race en de uitslagen lagen dicht bij elkaar. Op de derde plaats eindigde Marianne Brekveld, gevolgd door Ria Westerink op de tweede plaats. De dames zaten naast elkaar aan tafel en gaven toe elkaar wel een beetje geholpen te hebben. De eerste plaats was voor Wim Bosch, links op foto, die vol trots de wisselbeker in ontvangst nam. Wim heeft veel kunnen oefenen met schillen, thuis doet hij dit namelijk ook altijd. Zijn vrouw Willy vertelt: “Ik mag de aardappels niet schillen thuis, volgens mijn man schil ik ze veel te dik. Ik verzorg het vlees en zo doen we beiden iets voor het eten.” Willy was tijdens het schillen aanwezig om Wim en de anderen aan te moedigen. De jury merkte nog op dat het opvallend was dat alle schillen van Wim erg lang waren in plaats van allemaal kleine stukjes. Volgens Wim had dit maar één logische verklaring: “Je moet door de schil de krant kunnen lezen.”

Na het schillen zijn de aardappels en schillen niet weggegooid. De aardappels werden in kleine blokjes gesneden en verwarmd in de oven en daarna mijn z’n allen opgegeten. De schillen zijn naar het hertenkamp in de buurt gebracht. De aardappels die nog niet geschild waren, gingen met de deelnemers mee naar huis. Het was niet alleen een wedstrijd, voor de deelnemers was het ook een moment om gezellig met elkaar te kletsen en het alledaagse nieuws met elkaar te bespreken.

Foto: Susanne Jansen

Meer foto's