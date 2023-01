Winterfestival bij Het Rhedens

DIEREN – De aula van Het Rhedens in Dieren was donderdagmiddag 26 januari het toneel voor een speciaal winterfestival, georganiseerd door leerlingen uit de Plusklassen van Het Rhedens. De aula stond vol met kraampjes waar de bezoekers bij elke kraam een activiteit konden doen of een lekkernij konden kopen.

De cupcakes, wafels, smoothies, chocomelk, donuts en broodjes worst werden goed verkocht, terwijl bezoekers zich ondertussen konden vermaken met blik gooien, wintersterren vouwen, een bingo, loterij of bij een rommelmarktkraam. De leerlingen zijn zelf met het idee voor een winterfestival gekomen.

Olle Sekhuis (11), kinderburgemeester van Doesburg, is ook een leerling uit de Plusklas. “Tijdens het vak ondernemen hebben we dit festival bedacht en hebben wij een plan uitgewerkt hoe we dit aan moesten pakken. Ieder groepje kreeg 20 euro budget om boodschappen te doen en zo de benodigdheden te halen en een mooie kraam in te richten. Bij onze kraam kunnen mensen chocomelk voor maar 50 cent kopen. De slagroom is gratis. Super goedkoop dus.” Het geld dat is opgebracht tijdens het winterfestival, ruim 400 euro, gaat naar het goede doel. Voor deze editie is dat het Wereld Natuur Fonds, na stemming gekozen door de leerlingen.

Plusklassen

De wintermarkt werd georganiseerd door leerlingen uit zogenoemde Plusklassen. Dit zijn leerlingen uit groep 8 die hoog- of meervoudig begaafd zijn of leerlingen met een voorsprong die nu al op zoek zijn naar extra uitdaging. In de Plusklassen werken zij samen met andere leerlingen uit groep 8, van verschillende basisscholen.

De plusklassen zijn een samenwerking tussen Het Rhedens, het PCBO en Scholengroep Veluwezoom. Twintig weken lang komen de kinderen elke donderdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur met elkaar samen, hiervoor mogen zij eerder vanaf school weg. De Plusklas docenten Margot Tomassen-Boom, Marije te Maat, Melanie Theunissen-Meijer en Ferhat Aydur van Het Rhedens zijn blij met de extra uitdaging voor leerlingen. “Het is zo belangrijk dat kinderen op het juiste niveau les krijgen. Door middel van de plusklassen kunnen wij hier aan bijdragen” aldus Ferhat. Scholen kunnen leerlingen aandragen voor deze speciale klassen. De lessen worden niet alleen in Dieren gehouden, maar ook op Het Rhedens in Rozendaal worden soorgelijke lessen aangeboden.

De kinderen krijgen les in onderzoeken, ondernemen en ook leren zij meer over wie zij zelf zijn. Lieke van der Bogt (11) uit Angerlo is één van de leerlingen van de Plusklas en noemt het echt een uitdaging. “Ik mag echt op onderzoek uit en dit vind ik erg leuk. Dit is meer uitdaging dan alleen maar bezig zijn met simpele sommen zoals 4 + 4.” Of Olle en Lieke in het nieuwe schooljaar naar Het Rhedens toe gaan weten ze nog niet. Ze hebben nog genoeg tijd om hierover na te denken.

Foto: Susanne Jansen

Foto: Links Lieke ter Bogt en Olle Sekhuis met hun groepje van de Plusklas