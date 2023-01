Vrijwillige chauffeur voor tractor met huifkar gezocht

LOENEN – Natuurmonumenten is voor excursies vanaf open erf De Groote Modderkolk in Loenen op zoek naar een chauffeur voor het besturen van de tractor met huifkar. De vereniging zoekt een enthousiaste vrijwilliger die privé of voor werk regelmatig op een tractor rijdt, beschikt over een geldig B-rijbewijs afgegeven vóór 1 juli 2015 en in het bezit is van een aanhangerrijbewijs.

In de beheereenheid Zuid Veluwe & IJsselvallei is een groep vrijwillige activiteitenboswachters actief. Zij verzorgen vanaf open erf De Groote Modderkolk in Loenen vooraf ingeplande excursies, groepsexcursies op aanvraag en bieden ondersteuning bij een aantal grotere evenementen in de omgeving van Loenen. Incidenteel is inzet nodig in natuurgebied Planken Wambuis, tussen Otterlo en Ede. Het inroosteren wordt altijd in overleg gedaan op basis van beschikbaarheid (circa 2 dagen per maand).

Geïnteresseerden met hart voor de natuur en woonachtig in een straal van maximaal 25 kilometer rondom Loenen kunnen reageren vóór 20 januari. Meer informatie is te vinden op de website van Natuurmonumenten: www.nm.nl/chauffeur-loenen.