Voorzittersduo Roy Hamer en Bryan Slief gaat Lomivé uit slop halen

LOENEN – Een paar jaar geleden zag het er heel somber uit voor de Loenense Ondernemersvereniging Lomivé. Door een bestuurscrisis dreigde de vereniging verloren te gaan. Dit gevaar is nu bezworen door het aantreden van een jong team van actieve en enthousiaste zakenmensen. De club heeft een tweetal personen bereid gevonden om de kar te gaan trekken. Roy Hamer en Bryan Slief vormen samen een voorzittersduo, dat van Lomivé weer een energieke club wil maken. Ze hebben er veel zin in.

Bijna iedere Loenenaar heeft van Lomive gehoord. Al vele jaren timmert de ondernemersvereniging flink aan de weg. Aanvankelijk was het meer een vereniging van winkeliers, met acties rond Sint en Kerst, maar gaandeweg werd Lomivé een belangenvereniging voor alle Loenense ondernemers. Daarbij deed en doet de vereniging veel voor de Loenense dorpsgemeenschap.

Jonge zakenmensen

Een probleem bij een ondernemersvereniging is dat bestuurders al druk zijn met hun zaak en de club er ‘éven bij moeten doen’. Vaak is er weinig tijd voor. In de loop der jaren heeft Lomivé veel voorzitters gekend. Sommigen tekenden bij, maar vaak moest men na enkele jaren afhaken. Ook de laatste voorzitter Robert Bonder kon het runnen van de supermarkt niet combineren met het leiden van de club. Hij besloot er mee te stoppen.

Nadien was het wat sukkelen met het bestuur. Jonge actieve zakenmensen ging het aan het hart dat er weinig gebeurde en zagen zeker het nut er van in om de belangen te bundelen. Hoewel het aantal winkels in het dorp sterk daalde, kwamen er veel kleine zaken die zich vestigden in diverse bedrijvenparken in Loenen. Hierdoor daalde de gemiddelde leeftijd van de leden van 55 tot 65 jaar naar tussen de 25 en 35 jaar. Er kwamen veel leden bij. Lomivé telt nu ruim zestig leden en met een flink aantal zijn de bestuurders nog in gesprek.

Samen

Roy Hammer en Bryan Slief zien het wel zitten met Lomivé. Roy Hamer (38) heeft een rietdekkersbedrijf. Hij heeft het erg druk en nauwelijks tijd voor een gesprek met de krant. Er is veel vraag naar rieten daken. In de verre omgeving is Hamer druk om de boerderij of landhuis een fraai aanzien te geven. Hamer was benaderd om in het bestuur zitting te nemen. Aanvankelijk zag hij dit niet zo zitten. Hamer: “Ik heb geen bestuurservaring. Voorzitter zijn van deze club vraagt nog al wat. Je moet de belangen van de leden behartigen, maar ook is de vereniging er voor Loenen. Soms wordt er gezegd dat we meer doen voor het dorp dan voor de leden. We moeten dit afwegen. Daarom leek het mij wenselijk om samen met Bryan, die wel ervaring heeft gehad in het bestuur van de Dorpsraad, het voorzitterschap in te vullen. Hij voelde er wel wat voor en zo gaan we het samen doen. We zijn nu een paar maand bezig en het gaat prima.”

Steun

Bryan Slief (27) is een jonge ondernemer en dagelijks druk in de weer met het leiden van Installatiebedrijf Slief. Hij is de vierde generatie van het bedrijf, dat begon als loodgietersbedrijf. Slief ziet ook de noodzaak in van een bloeiende ondernemersvereniging. Samen valt er veel te bereiken. Slief vertelt dat Lomivé jaarlijks veel voor Loenen doet: “We hebben jaarlijks de intocht van Sint Nicolaas, de kerstbomen langs de wegen, de vlaggenactie en nog meer. Maar we steunen ook de festiviteiten in het dorp, zoals de Loense Moandag en het schaapscheerdersfeest. Jaarlijks doen vele clubs een aanvraag bij ons om steun. We steunen ook Nieuws uut Loenen. Maar met de leden gaan we ook samen het een en ander organiseren om een ledenbinding te krijgen zoals de Bourgondische middag en de puzzelrit.”

Toekomst

De kersverse voorzitters zien de toekomst van Loenen rooskleurig in. Hamer zegt: “In Loenen mogen dan bijna alle winkels verdwenen zijn, maar er zijn vele kleine zaken bijgekomen. Denk maar is aan de nieuwe bed & breakfasts. In Loenen zijn er al acht. Er zijn hier erg veel kleine zaken. We schatten op wel zo’n vierhonderd. ZZP-ers horen hier ook bij. In het bedrijvenpark Veldhuizen zitten veel kleine bedrijven, maar ook bij bedrijfsverzamelgebouwen zoals De Smederij, De Hunekamp en nog meer.”

Hamer denkt dat de ondernemers in Loenen veel voor elkaar kunnen betekenen: “We zijn een echte dorpsvereniging en dat willen we ook blijven. Samen de schouders er onder zetten, zowel voor de leden als voor het dorp. Elkaar steunen.”

Slief en Hamer krijgen ondersteuning van Max van Oorspronk en Willem Dikker Hupkes, die ook de banden met de Dorpsraad gaan aanhalen om samen projecten een lift te geven.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Roy Hamer (links) en Bryan Slief vormen het nieuwe voorzittersduo van Lomivé