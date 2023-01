Van Hedel vraagt aandacht voor klimaat

GEM. BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel vroeg in zijn nieuwjaarsspeech, tijdens de receptie op dinsdag 3 januari, aandacht voor het klimaat. “We moeten het tij keren”, sprak hij.

Van Hedel blikte terug op een pittig jaar. “Toen corona enigszins beteugeld leek te zijn, slaakten we een zucht van verlichting. De verlichting was helaas van korte duur. Oorlog in Oekraïne, mensen op de vlucht, enorme gasprijzen, hoge inflatie. Overvolle asielzoekerscentra, groot woningtekort, mensen in financiële problemen, boerenprotesten, personeelstekorten, en zo kan ik nog even doorgaan”, sprak hij. “En toch, toch heb ik gezien dat we in deze gemeente onder moeilijke omstandigheden tot veel in staat zijn, voor en met elkaar.” Hij noemde een aantal bijzondere voorbeelden, zoals de gastvrijheid die particulieren en de gemeente hebben getoond en nog tonen voor Oekraïense ontheemden, met name de vrijwilligers van Spoed Opvang Oekraïenmers Brummen en inwoners die in eigen huis ontheemden hebben opgenomen.

Daarnaast was het klimaat een belangrijk onderwerp in Van Hedels speech. Hij maakte er een grap van, dat de gemeente Brummen bij stijging van de zeespiegel al snel overspoeld zal worden door ‘droge voeten zoekers’ uit andere delen van het land. Maar hij deed dat met een serieuze boodschap. “De essentie is dat we het tij moeten keren. Juist onze generatie is dat verplicht aan kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij hebben decennialang geprofiteerd van een toenemende welvaart. (…) De balans tussen welvaart en welzijn is verstoord. We hebben een inhaalslag te maken voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. Juist onze generatie, mijn generatie, staat aan de lat. De klimaattop in Egypte heeft onvoldoende resultaat opgeleverd, zo vinden vooral jongeren. Niets of te weinig doen en zeggen ‘als we maar van elkaar houden’ is een tegenstelling. Dat geeft schuldgevoel. Nu, voor het jaar 2100, of in 2150. Tijden waarin mijn en uw klein- en achterkleinkinderen leven.”