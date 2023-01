Toch voorkeur voor lagere snelheid langs kanaal

REGIO – De snelheid langs het Kanaal moet omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur, net als op de De Beekbergerweg (N786). In het centrum van Loenen moet de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. De gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden en de provincie Gelderland willen hiermee het wegennet rondom Eerbeek en Loenen veiliger en toekomstbestendig maken, melden zij in een voortgangsrapportage.

De drie gemeenten werken samen met de provincie aan een plan om de doorgaande wegen, met name de routes naar de papierfabrieken in Eerbeek, beter aan te laten sluiten op de toekomstige verkeersontwikkelingen. Deze week werd een voortgangsrapportage gepubliceerd, met daarin een eerste denkrichting voor oplossingen. Kern van het verhaal: snelheidsverlaging op een aantal hoofdwegen.

Kanaalroute

De route langs het Kanaal is zo’n hoofdweg, waarover al jaren veel discussie is. Het voorstel is om de snelheid op de Kanaalroute in de gemeente Apeldoorn en Brummen over het hele traject te verlagen naar 60 kilometer per uur. Hiervoor moet de weg anders worden ingericht en bomen worden gekapt. Dit gaat geld kosten. De komende tijd wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn en wat dit gaat kosten.

Om te voorkomen dat verkeer door de lagere snelheid een andere route gaat kiezen, bijvoorbeeld door het dorp Loenen, wordt ook voorgesteld om op de provinciale weg N786 tussen Loenen en de A50 de snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. Ook daarvoor zijn dan aanvullende maatregelen nodig.

Dorpscentra

Ook voor de kernen van Loenen en Eerbeek zijn enkele maatregelen bracht. Bij Eerbeek wordt voorgesteld om de Coldenhovenseweg en Loubergweg opnieuw in te richten en hier aparte fietspaden aan te leggen. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp.

In het centrum van Loenen wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook dit moet de verkeersveiligheid verbeteren.