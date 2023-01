Tabletcursus Ons Raadhuis

VELP – Op woensdag 18 januari start in Ons Raadhuis in Velp weer een achtweekse tabletcursus. Deze cursus is speciaal voor mensen die niet of nauwelijks online zijn. Voor mensen die er nog steeds niet aan toe gekomen zijn en voor degenene die het eigenlijk al opgegeven hebben. Of die er steeds maar niet voldoende mee bezig zijn geweest om vertrouwd te raken aan een tablet, laptop of smartphone.

In deze cursus leren zij in een kleine groep van maximaal zes deelnemers basisvaardigheden voor internetgebruik op een tablet zoals mailen en internetten. Ook praktische zaken als apps downloaden, contact met overheidsinstanties (Digi-D), beeldbellen, cameragebruik en fotobeheer komen aan bod.

De lessen zijn wekelijks op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in Ons Raadhuis. Deelnemers krijgen les op een tablet van Ons Raadhuis die heel praktisch in gebruik is. De lessen worden gegeven door Margrot van der Horst, eigenaar van ICT-Visie in de Emmastraat. Margrot heeft vele cursussen gegeven aan gebruikers van computers, laptops en tablets. En ze heeft veel ervaring met het adviseren van ouderen over het gebruik van computers.

In elke les staat een onderwerp centraal. Daarna is er gelegenheid om te oefenen. Voor kleine vragen kunnen de deelnemers tussen de wekelijkse lessen terecht in de winkel of bij de wekelijkse computersoos in Ons Raadhuis, die elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur gehouden wordt. Aanmelden kan bij Ons Raadhuis via tel. 026-8449140, info@onsraadhuis.com of in Ons Raadhuis aan de Nieuwstraat 1 in Velp. De kosten per bijeenkomst bedragen 3,70 euro voor leden, niet-leden betalen 7,40 euro voor de les en 1 euro voor de koffie. Het lidmaatschap van Ons Raadhuis is 28 euro (voor Gelrepashouders neemt de Dullertsstichting dit voor haar rekening).

onsraadhuis.com.