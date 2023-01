RhederArt maakt doorstart in Spankerense kerk

SPANKEREN – RhederArt gaat de komende maanden voorstellingen programmeren in de Dorpskerk in Spankeren. Nadat de culturele organisatie noodgedwongen afscheid moest nemen van Theothorne in Dieren, is in de Spankerense kerk een mooie alternatieve locatie gevonden. De eerste voorstelling is op zaterdag 28 januari van de Frans-Nederlandse zangeres Katell.

Al sinds 2020 heeft RhederArt geen voorstellingen meer kunnen programmeren in Schouwburg Theothorne, voorheen het vaste thuishonk van de culturele stichting. Er kon steeds maar geen overeenstemming worden bereikt met de eigenaar van de schouwburgzaal. In opdracht van de gemeente Rheden voerde oud-gedeputeerde Marijke van Haaren eind vorig jaar nog een onderzoek uit, maar zij kon niet anders dan concluderen dat er geen oplossing voor de hand ligt. De samenwerking tussen de schouwburgeigenaar en RhederArt, maar ook die met het Filmhuis, is definitief beëindigd.

En dus ging RhederArt op zoek naar een alternatieve locatie, die werd gevonden in de Dorpskerk van Spankeren. Weliswaar iets kleiner in capaciteit, maar bijzonder sfeervol en geschikt voor allerhande voorstellingen. RhederArt gaat hiermee een samenwerking aan met Stichting Dorpskerk Spankeren, die het gebruik van de kerkzaal stimuleert voor allerlei niet-kerkelijke activiteiten.

RhederArt wil tot de zomer in de dorpskerk van Spankeren vier cabaretvoorstellingen en drie concerten programmeren. De programmeur is druk doende met het contracteren van artiesten. De eerste voorstelling staat al vast: zaterdag 28 januari verzorgt de Frans-Nederlandse zangeres Katell een optreden. Katell trad eerder met veel succes op bij RhederArt, toen in de wijngaard van Hof te Dieren. De zangeres zingt vooral Franstalige chansons. Ze wordt begeleid door de Velpse pianist Ton Snijders. Het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via rhederart.nl of aan de kassa.

Zeker is ook al de komst van cabaretière Dorine Wiersma op zaterdag 11 februari. Op 19 maart brengt het trio Los Hermanos Martinez y Morelo een programma met flamenco en jazz in de Spankerense kerk. Singer-songwriter Leonie Meijer is voor april gecontracteerd, hoewel de datum nog niet vaststaat.

Foto: Mischa Muijlaert