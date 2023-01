Rhedens Winterfonds Energiekosten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

GEM. RHEDEN – Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in financiële problemen door de stijgende energiekosten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden heeft besloten dat er voor deze groep een Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten moet komen.

Met ingang van 5 januari heeft het college van B&W deze subsidieregeling opengesteld. De voorwaarden en een formulier om subsidie aan te vragen staan op www.rheden.nl. De regeling is bedoeld om bedrijven en maatschappelijke organisaties, die door de gestegen energieprijzen in acute financiële problemen zijn gekomen, éénmalig te compenseren. “Ik ben blij dat we deze regeling kunnen aanbieden. Dat kan net het verschil maken voor bedrijven en verenigingen in hun voortbestaan. We hopen ze zo de overbrugging te kunnen geven die ze misschien nodig hebben voordat de landelijke regelingen in 2023 ingaan”, aldus wethouder Ronald ter Hoeven.

Deze subsidie wordt verleend aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én aan stichtingen of verenigingen die activiteiten doen op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting. De activiteiten van de aanvrager moeten uitgevoerd worden in de gemeente Rheden of de aanvrager woont in de gemeente Rheden. Met deze regeling steunt de gemeente maatschappelijke organisaties en bedrijven die anders hun (bedrijfs)activiteiten zouden moeten stoppen. De ondersteuning is bedoeld als een overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.