Retrospectief: IJsgang op de IJssel

Het was een zeer koude winter, die van 1928 op 1929. Een Elfstedentochtwinter. Niet alleen waren sloten, vaarten en meren stijf bevroren, maar ook het stromende water in de rivieren werd afgedekt door een laag ijs. Het was die winter niet overal dik genoeg om er met bijvoorbeeld aan auto of paard en wagen over te rijden, maar de losdrijvende ijsschotsen zorgden toch voor veel overlast.

Dat was de reden waarom talloze veerverbindingen op de rivieren uit de vaart werden genomen. De kabels van de ponten konden de extra druk van de ophopende brokken ijs niet aan. De vaste bruggen daartegen waren voorzien van ijsbrekers. Tegen de stroomrichting in hebben die een scherpe en stevige wigvorm, die ijs opzij duwt. De schipbruggen misten die voorziening. Die bruggen bestonden uit een rij aaneengeregen drijvers (scheepjes) met daarop een brugdek. Ze waren niet bestand tegen de druk van afdrijvend en kruiend ijs.

Op deze foto uit februari 1929 zien we dan ook dat de schipbrug bij Doesburg is weggehaald. De pontons met brugdek lagen aan de oostelijke oever van de IJssel aangemeerd, in de lengterichting van de stroming. Dat betekende dat wegverkeer er niet over kon. Er reden dus geen trams, auto’s en paard en wagens tussen Dieren en Doesburg. Omdat ook de veren bij Velp, Rheden, Dieren en Brummen ‘eruit’ lagen, moest gemotoriseerd verkeer omwegen maken over Westervoort en Zutphen, waar sedert 1901 en 1865 verkeersbruggen over de IJssel lagen. In Doesburg duurde het nog tot 1952 eer daar een vaste brug werd gelegd.

Tot die tijd moest men het bij Doesburg zoals gezegd doen met een schipbrug. En met grote roeiboten, die uitkomst moesten bieden bij ijsgang en heel hoog en heel laag water. De roeiboten konden wel gebruik maken van kabels over de rivier, maar de overtocht vergde veel tijd en was ook lang niet altijd zonder risico. Op deze foto is goed te zien hoe het houten scheepje zich tussen de ijsschotsen door een weg naar de Doesburgse oever baant. Zwaar werk voor de veerbaas en ook geen pretje voor zijn kleumende passagiers.