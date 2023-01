Retrospectief: De aanleg van de A48

Deze week kijken we naar een foto uit De Steeg. Daar werd in 1972 gebouwd aan een viaduct voor de in aanleg zijnde Rijksweg 48, de IJsselweg. Op de voorgrond zien we de Havikerwaard, de weg die naar het gelijknamige gebied en kleine woonkern leidt.

De aanleg van de snelweg kwam voort uit het Rijkswegenplan, dat in 1958 werd gepresenteerd. Dat voorzag onder meer in de aanleg van een snelweg, de IJsselweg, tussen Arnhem en Zutphen, langs de kernen van Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Leuvenheim en Brummen. In mei van dat jaar nog werd besloten het deel tussen Arnhem/Velperbroek en Rheden alvast te realiseren. Een verbindingsweg tussen Velp en Rheden, met een viaduct over het spoor, zorgde voor een aansluiting op de zogenaamde Dorpenroute, de oude Rijksweg N48 tussen Arnhem en Zutphen.

Die nieuwe snelweg, het eerste deel van die IJsselweg althans, werd na een bouwtijd van vier jaar in juni 1964 feestelijk geopend. Zoals gezegd zorgde een verbindingsweg tussen Velp en Rheden voor aansluiting op wat nu de N348 is. Intussen werkte men gestaag verder aan de IJsselweg en tien jaar later, in 1974, werd het traject Rheden – Ellecom geopend. Voor het traject bij Rheden en De Steeg werd zelfs de IJssel een stuk naar het oosten gelegd en op die plek ontstond een dode arm, waar tegenwoordig de jachthaven De Engel van profiteert. Over die dode arm voerde het viaduct dat op deze foto uit 1972 nog in aanbouw is.

Toen het eenmaal klaar en geopend was, leek het uit te groeien tot de gemeentelijk auto-slipbaan. Door de ligging en windstromen onder het viaduct, werd het kunstwerk, zoals Rijkswaterstaat dergelijke bouwsels noemt, bij dreigende vorst spekglad. Er gleden heel wat auto’s in de rondte, voordat een speciale sproei-installatie met zoutoplossing daar een einde aan maakte. Het blijkt een euvel dat alleen bij stalen constructies voorkomt, naast De Steeg op nog maar twee andere plekken in ons land.

De opening van de IJsselweg en het viaduct ging gepaard met een kijkdag voor het publiek, voordat op 3 april 1974 het snelverkeer werd toegelaten.