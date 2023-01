Queen, Coldplay en hardstyle in Eerbeek tegen januaridip

EERBEEK – Wie last heeft van de koude, natte januarimaand en wel een feestje kan gebruiken, kan komend weekend terecht in Eerbeek. Vrijdag 20 januari staan de beste tributebands op het podium tijdens Tribute to Yesterday. Zaterdag 21 januari klinkt de beste hardstyle tijdens Hard & Nieuw. Beide festivals vinden plaats in een verwarmde tent op het Kerstenterrein en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Vorige jaar organiseerde Yannick Hilger al een eerste editie van Hard & Nieuw, toen ook echt tijdens de jaarwisseling. Dat vroeg om een vervolg, maar dan een paar weken later. “Om de januaridip tegen te gaan”, zegt Hilger. Hij kiest er bewust voor om evenementen te organiseren in zijn ‘eigen dorp’ Eerbeek. “Naast de kermis zijn hier geen grote evenementen meer. Als je als iets wil, moet je altijd naar Apeldoorn of Arnhem. Ik wil iets organiseren waar je gewoon op de fiets naartoe kan”, legt hij uit.

De organisator regelde een grote, verwarmde tent voor het Kersten-terrein en programmeerde een aantal van de beste hardstyle-dj’s van het moment, zoals de Lierense dj Theaz en de bekende Dr. Rude. Hilger benadrukt dat het op deze avond niet ‘alleen maar rammen’ is: “De muziek die wordt gedraaid is heel toegankelijk. Partystyle is te omschrijven als een mix van feestmuziek en hardstyle. Er komen veel bekende nummers voorbij, dus je kunt lekker meezingen en dansen.”

En als die tent er dan tóch staat, dan kun je er maar beter het meeste uithalen, bedacht Hilger. En zo ontstond een tweede festival op de vrijdagavond: Tribute to Yesterday. “Een tikje rustiger dan de zaterdagavond, maar net zo spectaculair”, vertelt Hilger. “Er komen twee heel goede tributebands die de hits van Queen en Coldplay spelen. Ze brengen allebei een grote show mee en dat maakt het meer dan ‘een bandje kijken’. Het gaat om de hele beleving van een avondje uit. En dat in je eigen dorp.”

Hard & Nieuw

Dr. Rude is een dj die op alle grote podia heeft gestaan. Denk aan festivals als Reverze, Defqon.1, EDC Las Vegas, X-Qlusive Holland. Hij weet als geen ander hoe je feest combineert met ‘een tandje harder’ en zorgt er zeker voor dat de handjes de lucht in gaan en de voetjes van de vloer.

De Lierense dj Theaz maakt er een feest door de combinatie die hij maakt van hardstyle, techno én carnavalshits. Lokaal talent in de tent!

Zany is een ware Hardstyle-legend die sinds het eerste uur actief is in de scene. Zijn sets zijn gevuld met een mix van Freestyle, Hardstyle en de beste Party-tracks, waar menig bezoeker lekker op gaat. De feesttent blijft niet stilstaan dankzij de stijlvolle mixstijl en de overdosis aan energie van Zany.

Duo Altijd Larstig & Rob Gasd’rop vormt de vaandeldrager van de Partystyle. Ze maken een ultieme crossover tussen feest- en hardere stijlen, waarbij geen enkel ander genre wordt uitgesloten. Dit duo stond eerder al op het podium bij X-Qlusive Holland, Defqon.1, Zwarte Cross, Wish Outdoor en meer.

Tribute to Yesterday

De vrijdagavond is gereserveerd voor twee van de beste tributebands van het moment. Ten eerste zijn dat de mannen van Mother Mercury,die een eerbetoon brengen aan de grootste band uit de rockgeschiedenis: Queen. Deze vijf professionele muzikanten proberen zich er niet makkelijk van af te maken door een valse snor op te plakken. Zeker niet. Zij hebben alles op alles gezet om de harmonieën en energie tot het hoogste niveau te tillen. De nummers klinken zoals de fans ze kennen. Mother Mercury is geen doordeweekse coverband die toevallig wat Queen hits speelt. Deze tributeact zet een knallende liveshow neer en belooft daarbij het gevoel van de legendarische liveconcerten van Queen op Wembley ’86 en Live Aid ’85.

Coldplay-tribute The Scientists bestaat uit vier gepassioneerde topmuzikanten die de specifieke Coldplay-sound and feel perfect weten neer te zetten. Met een dynamische podiumpresentatie, ondersteund door een spectaculaire lichtshow, zorgt The Scientists voor de ultieme Coldplay-ervaring. De grote wereldhits worden afgewisseld met de beste nummers van Coldplays debuutalbum ‘Parachutes’ tot aan het huidige album ‘Music Of The Spheres’. Dit alles maakt The Scientists dan ook een van de beste Coldplay tribute bands van het moment.

Kaarten

Tribute to Yesterday is op vrijdag 20 januari en begint om 21.00 uur. Hard & Nieuw wordt gehouden op zaterdag 21 januari, ook vanaf 21.00 uur. Kaarten (inclusief garderobe) zijn verkrijgbaar aan de tent en kosten 22,50 euro.