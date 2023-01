NK-successen voor Loenense vogelkwekers

LOENEN – Op de onlangs gehouden Nederlandse Kampioenschappen voor sier- en zangvogels hebben de kwekers van Vogelvreugd uit Loenen zich van hun beste zijde laten zien. De kwekers wonnen gouden en andere prijzen op deze Nationale Vogeltentoonstelling. Gerard Sangers scoorde het hoogst.

In het weekend werden de vogels bijeengebracht en op maandag vonden de keuringen plaats volgens de zorgvuldig samengestelde standaardeisen. Dit gebeurde in een zaal waar het drie dagen lang een gefluit en gekwetter van jewelste was. Het is de laatste maal dat de kampioenschappen in de IJsselhallen van Zwolle werden gehouden, omdat op de plek van de hal nieuwbouw is gepland.

In de klasse bij de postuurkanaries was er een gouden medaille voor Paul Berends met een stam Lancashire kanaries en een kampioensprijs met Crest kanarie. Tevens was hier een bronzen medaille voor André Konijnenberg met een Belgische Bult.

Bij de kleurkanaries mocht Wil Schoonhoven twee gouden medailles meenemen voor een stam agaat kobalt en een stel dominantwit. Gerard Sangers mag zich de overall winnaar uit Loenen noemen. Hij gaat met meerdere prijzen naar huis als winnaar in verschillende klassen bij de kleurkanaries.

Goede resultaten van de Loenense vereniging dus. Eén lid heeft zich zelfs ingeschreven voor de Wereldtentoonstelling, die in het weekend van 20, 21 en 22 januari wordt gehouden in zuid-Italië. Hier worden ongeveer 25.000 vogels ingezonden.

De Nederlandse bond van vogelliefhebbers organiseert ook cursussen om mensen op te leiden tot keurmeester. André Konijnenberg is geslaagd voor de opleiding van postuurkanarie keurmeester. Ook is Wil Schoonhoven toegelaten tot het tweede leerjaar, terwijl Gerard Sangers geslaagd is voor het toelating examen eerstejaars.

Vogelvreugd hoopt in november 2023 weer een normale eigen tentoonstelling te kunnen houden in De Brink te Loenen. Mensen die interesse hebben in het houden van volièrevogels of lid willen worden van de vereniging, kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden van Vogelvreugd.